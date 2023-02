Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Έρευνες της ΕΜΑΚ για το ζευγάρι Ελλήνων (εικόνες)

Ειδική άδεια πήρε η ομάδα της ΕΜΑΚ για την έρευνα εντοπισμού του ζευγαριού Ελλήνων που αγνοούνται σε συντρίμμια κτηρίων στην Αντιόχεια.

Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα επιχείρηση της ελληνικής διασωστικής αποστολής στο Χατάι της Τουρκίας με σκοπό να εντοπιστεί ζευγάρι, του οποίου οι συγγενείς έχουν αναφέρει στην πρεσβεία ότι είναι ελληνικής καταγωγής. Συγκεκριμένα πρόκειται για έναν άνδρα 65 ετών και μια γυναίκα 62 ετών.

Πρόκειται για ζευγάρι με διπλή υπηκοότητα, με τη γυναίκα να κατάγεται από τη Συρία. Το ζευγάρι ζούσε μόνιμα στην Αντιόχεια. Η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ήταν η πρώτη που έκανε γνωστό ότι, αγνοούνται Έλληνες πολίτες, καθώς κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ της, την πλησίασε συγγενής τους και της μίλησε γι’ αυτούς, δείχνοντάς της μάλιστα και τα διαβατήριά τους, όπως και τις συνομιλίες του με το υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο στη συνέχεια εξέδωσε ανακοίνωση.

Η ελληνική διασωστική αποστολή υπέβαλε σήμερα το πρωί κατ' εξαίρεση αίτημα ώστε να μεταβεί στο εξαώροφο κτίριο και να επιχειρήσει και αυτή την στιγμή βρίσκονται στο σημείο 23 διασώστες από την 1η και την 2η ΕΜΑΚ, τρία άτομα ιατρικό προσωπικό, δύο διασωστικά σκυλιά, και δύο ειδικού τύπου οχήματα.

«Σήμερα το πρωί έγινε κατ' εξαίρεση αίτημα από την ελληνική αποστολή να μας επιτρέψουν να κάνει απεγκλωβισμό σε αυτό το κτίριο, ένα εξαώροφο κτίριο που κάθε όροφος έχει δύο διαμερίσματα. Δόθηκε το πράσινο φως και η ελληνική αποστολή αναχώρησε προς το σημείο, στο κεντρικό μέρος του Χατάι, με ενισχυμένη δύναμη», εξηγεί στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, επιπυραγός, Γιάννης Αρτοποιός.

Νωρίτερα, μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Αρτοποιός, τόνισε: «Για εμάς, το γεγονός ότι είναι Έλληνες σηματοδοτεί κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει για συμβολικούς λόγους να κάνουμε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης».

Όπως σημειώνει, ο συγκεκριμένος χώρος είχε ελεγχθεί από άλλες διασωστικές ομάδες όχι την ελληνική. Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ χθες αργά το βράδυ κατά παρέκκλιση των πρωτοκόλλων μετέβη στο σημείο συνεχίζοντας τις έρευνες δίχως αυτές όμως να αποφέρουν κάποιο αποτέλεσμα, ωστόσο σήμερα η ελληνική αποστολή υπέβαλε κατ' εξαίρεση αίτημα ώστε να εγκριθεί η μετακίνησή της εκεί.

