Πετράλωνα: Χειροπέδες στους επίδοξους ληστές φαρμακείου (εικόνες)

Μετά από καταδίωξη συνελήφθησαν οι δύο επίδοξοι ληστές φαρμακείου στα Πετράλωνα.

Συνελήφθησαν οι επίδοξοι ληστές φαρμακείου στα Πετράλωνα. Πρόκειται για δύο Έλληνες 41 και 50 ετών, οι οποίοι έστησαν ληστεία στο φαρμακείο, όμως η παρουσία περαστικών την απέτρεψε.

Ο 41χρονος είχε εισέλθει στο φαρμακείο και είχε χτυπήσει την υπάλληλο, ενώ ο 50χρονος βρισκόταν σε κοντινή απόσταση μέσα σε αυτοκίνητο, έχοντας το ρόλο του «τσιλιαδόρου».

Οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν και μετά από καταδίωξη τους συνέλαβαν στην Ομόνοια. Σε έρευνα στα σπίτια τους, σε Αθήνα και Ασπρόπυργο, βρέθηκαν όπλα.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, απογευματινές ώρες της 8-2-2023, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 2 ημεδαποί, 40 και 51 ετών, κατηγορούμενοι για –κατά περίπτωση- απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία, παράβαση του νόμου περί όπλων, περί εξαρτησιογόνων ουσιών και κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 8-2-2023, ο 40χρονος εισήλθε σε φαρμακείο στην περιοχή των Πετραλώνων και αποπειράθηκε να αφαιρέσει το χρηματικό ποσό του ταμείου, με την απειλή πιστολιού σε βάρος γυναίκας υπαλλήλου.

Η ιδιοκτήτρια του φαρμακείου που βρίσκονταν εντός του καταστήματος, κινήθηκε προς το μέρος του και προσπάθησε να τον αποτρέψει.

Αμέσως, ο 40χρονος επιτέθηκε ορμητικά στη γυναίκα, η οποία επιχείρησε να απωθήσει τις βίαιες κινήσεις του, έως ότου ο 40χρονος την χτύπησε στο κεφάλι με τη λαβή του όπλου και διέφυγε.

Σε κοντινή απόσταση από το φαρμακείο τον ανέμενε ο 51χρονος συνεργός του εντός αυτοκινήτου.

Ο 40χρονος έτρεξε και επιβιβάστηκε γρήγορα στο αυτοκίνητο διαφυγής και απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έσπευσαν στο σημείο της ληστείας, τους εντόπισαν στην Ομόνοια.

Οι κατηγορούμενοι μόλις αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς που τους ακολουθούσαν, απέρριψαν πιστόλι, με γεμιστήρα που περιείχε -7- φυσίγγια.

Ανωτέρω αστυνομικοί ακινητοποίησαν το εν λόγω όχημα και μετά από έλεγχο που ενήργησαν στους επιβαίνοντες, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, πλαστό τραπεζογραμμάτιο και χρηματικό ποσό.

Ακολούθως τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ακρόπολης, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της διαπραχθείσας ληστείας σε απόπειρα.

Από έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων σε Αθήνα και Ασπρόπυργο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

περίστροφο,

2 ξίφη 50 και 40 εκ. με τις θήκες τους,

σπαθί,

μαχαίρι,

3 φυσίγγια,

τιμαλφή,

πλήθος φαρμακευτικών δισκίων και καψουλών,

πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

