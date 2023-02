Πολιτική

Ελευθερία Φτακλάκη: Υποψήφια της ΝΔ η πρώην Τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ (εικόνες)

Τι αναφέρει η ίδια για την προσχώρηση της στην Νέα Δημοκρατία, με την οποία θα είναι υποψήφια στις εκλογές.

Μία ημέρα μετά από την ένταξη στην Νέα Δημοκρατία του Σπύρου Καρανικόλα, πρώην εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, άλλο ένα στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη μέχρι πρότινος, η πρώην Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, ανακοίνωσε την προσχώρηση της στο κόμμα της συμπολίτευσης, με το οποίο θα είναι υποψήφια στις εκλογές.

Σε δήλωση της, η Ελευθερία Φτακλάκη, αναφέρει τα εξής:

«H Ελλάδα του αύριο πρέπει να είναι ακόμα πιο ισχυρή, γεωπολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, με τον συλλογικό της πλούτο να επιστρέφει στην κοινωνία. Σε αυτή την ιστορική περίοδο που διανύει η χώρα μας, απαιτείται μια ηγεσία με γνώση, εμπειρία, υπευθυνότητα, ρεαλισμό και διεθνή αποδοχή, καθώς οι καιροί ου μενετοί. Προσωπικά, έχοντας υπηρετήσει για πολλά χρόνια το χώρο του κέντρου μέσα από θέσεις ευθύνης- Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛΛ, αξιολογώ θετικά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να ανταπεξέλθει και να κρατηθεί όρθια η χώρα μας μέσα από συμπληγάδες πρωτοφανών κρίσεων. Η πολιτική επιλογή του πρωθυπουργού να κάνει ακόμα μεγαλύτερο άνοιγμα στο χώρο του κέντρου, αναγνωρίζοντας πως μια σύγχρονη οικονομία πρέπει να βασίζεται σε ένα μείγμα κεντρώων και φιλελεύθερων πολιτικών, αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για το μέλλον της χώρας. Σε αυτήν την κρίσιμη αναμέτρηση, είναι επιτακτική ανάγκη να συναντηθούν δυνάμεις που πιστεύουν στην πρόοδο, στην ανάπτυξη και στην ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας. Ανταποκρινόμενη σε αυτήν την πρόσκληση και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην πατρίδα μου, στα νησιά μας, αποδέχτηκα την τιμητική πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, να είμ αι υποψήφια βουλευτής στα Δωδεκάνησα με το ψηφοδέλτιο της ΝΔ.Στρατεύομαι με τους άξιους συνοδοιπόρους στον αγώνα για μια ισχυρή και αυτοδύναμη κυβέρνηση την επομένη τετραετία. Για μια ισχυρή Δωδεκάνησο, μια ισχυρή Ελλάδα».

Με ανακοίνωση της, «Η Νέα Δημοκρατία υποδέχεται στις τάξεις της, την Ελευθερία Φτακλάκη, Διεθνολόγο, Διδάκτορα Ευρωπαϊκών Σπουδών και Διεθνών Σχέσεων. Η Ελευθερία Φτακλάκη με πλούσια θητεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και σημαντική πολιτική δράση ως Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, αποφάσισε να συστρατευτεί στην προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ, για μια Ελλάδα, σύγχρονη, ευρωπαϊκή, με ανάπτυξη για όλους και με ιδιαίτερη μέριμνα για τις νησιωτικές και τις ακριτικές περιοχές. Μια προσπάθεια που αφορά όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την πολιτική τους αφετηρία. Την καλωσορίζουμε. Η Ελευθερία Φτακλάκη με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, θα δώσει τη μάχη των προσεχών βουλευτικών εκλογών από το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στα Δωδεκάνησα».

Σύντομο Βιογραφικό της Ελευθερίας Φτακλάκη

Διδάκτωρ Ευρωπαϊκών Σπουδών και Διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστήμων Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ανθρωπιστικών σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Με μεγάλη εμπειρία σε θέματα αναπτυξιακού σχεδιασμού, προγραμματισμού, εκπόνησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, διεθνών συνεργασιών και δράσεις δια βίου μάθησης, έχει αναλάβει επιτελικές θέσεις στην περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, όπου μεταξύ άλλων έχει διατελέσει:

Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Περιφερειακών Οργανισμών και Διεθνών Συνεργασιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ένωσης Ελληνικών Περιφερειών (ΕνΠΕ),Πρόεδρος της Επιτροπής των Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας της CPMR, και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νήσων και,

Τομεάρχης Νησιωτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ (2019-2022) και Υποψήφια βουλευτής στα Δωδεκάνησα με το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ (2019)

Γενική Διευθύντρια του Κ.Ε.Κ. Γ.Γεννηματάς Α.Ε., Γ Δ/ντρια της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Ρόδου « ΡΟΔΩΝ Α.Ε.», και στέλεχος της Δ/νσης Παιδείας- Πολιτισμού- Αθλητισμού του Δήμου Ρόδου.

Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, από το 2022 είναι Διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (τμήμα κοινωνιολογίας) και μετα-διδακτορική ερευνήτρια ( post doc researcher).

