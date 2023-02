Υγεία - Περιβάλλον

Metropolitan Hospital: Επεμβάσεις αρθροπλαστικής γόνατος και ισχίου με το πιο προηγμένο ρομποτικό σύστημα

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις αναίμακτες επεμβάσεις, μέσω του προηγμένου ρομποτικού συστήματος.

Για να καταλήξει κάποιος στη λύση της αρθροπλαστικής επέμβασης, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μη επεμβατικοί τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος της άρθρωσης και του πόνου που προκαλεί. Αυτό συμβαίνει διότι έχουν καταστραφεί οι αρθρικές επιφάνειες και έχει αρχίσει η καταστροφή του οστού που κάλυπταν οι επιφάνειες αυτές.

Αυτό για το γόνατο μεταφράζεται σε οξύ πόνο, δυσκαμψία, κριγμό (το λεγόμενο «κρακ»), μείωση της κινητικότητας με αποτέλεσμα κακή ψυχολογία και ποιότητα ζωής του πάσχοντος ατόμου.

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το ισχίο. Τα συμπτώματα είναι έντονος πόνος στην περιοχή που αντανακλά μέχρι το γόνατο, πρόβλημα στο περπάτημα που, με τη σειρά του, γίνεται πρόβλημα στη μέση και στο άλλο ισχίο λόγω ατροφίας των μυών και πάλι κακή ψυχολογία και ποιότητα ζωής.

«Όταν, λοιπόν ένα άτομο με κάποιο από τα παραπάνω προβλήματα προχωρά στην ανάλογη αρθροπλαστική περιμένει πλήρη ή τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό απαλλαγή από αυτά. Και πράγματι στις μετεγχειρητικές ακτινογραφίες, αυτές που ελέγχουν το αποτέλεσμα μετά από μια επιτυχημένη συμβατική αρθροπλαστική, τα πράγματα μπορεί να δείχνουν καλά.

Η πραγματικότητα των ασθενών όμως δείχνει ότι το 12% όσων υποβάλλονται σε συμβατική αρθροπλαστική ισχίου και το 20% των ασθενών που υποβάλλονται σε συμβατική αρθροπλαστική γόνατος δηλώνουν μη ικανοποιημένοι από την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκαν», τονίζει ο κ. Διονύσιος Χίσσας, Διευθυντής Ρομποτικής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής στο Metropolitan Hospital, Διεθνής Εκπαιδευτής στο σύστημα Mako και επικεφαλής Αθλητιατρικού Κέντρου ΣΕΓΑΣ.

Αυτά τα ποσοστά ήταν μια ουσιαστική αιτία για την ανάπτυξη της ρομποτικής ορθοπαιδικής και τη δημιουργία συστημάτων όπως το Mako, το πιο προηγμένο ορθοπαιδικό ρομπότ στον κόσμο. Ένα σύστημα στο οποίο μοιάζει να βρίσκει εφαρμογή αυτό που είπε κάποτε ο Στιβ Τζομπς (ο ιδρυτής της Apple): «Κάπου-κάπου έρχεται ένα επαναστατικό προϊόν και τα αλλάζει όλα».

Τι κάνει το συγκεκριμένο σύστημα;

Το Mako είναι το μόνο ορθοπαιδικό ρομπότ που βασίζεται σε εξατομικευμένο σχεδιασμό του χειρουργείου βάσει αξονικής τομογραφίας και διαθέτει το λογισμικό που θα επιτρέψει στο χειρουργό να πραγματοποιήσει τρισδιάστατο προεγχειρητικό σχεδιασμό, ρομποτικά υποβοηθούμενη προετοιμασία των οστών για να υποδεχτούν τα εμφυτεύματα και ρομποτικά ελεγχόμενη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων με αποτέλεσμα υψηλή ακρίβεια, μείωση των επιπλοκών και μακροχρόνια αποτελέσματα.

Η διαδικασία “step by step”

H αξονική τομογραφία συνίσταται σε μια σειρά από ακτινογραφίες-τομές, οι οποίες γίνονται υπό διαφορετικές γωνίες και επιτρέπουν στον χειρουργό να δει τα στοιχεία της ανατομίας του συγκεκριμένου ασθενούς, τα οποία δεν μπορεί να δει με την απλή ακτινογραφία. Στη συνέχεια, με βάση τις πληροφορίες της αξονικής συντίθεται ένα εικονικό, 3D μοντέλο της περιοχής όπως είναι.

Το μοντέλο αυτό «φορτώνεται» στο λογισμικό του συστήματος Mako και χρησιμοποιείται για να δημιουργηθεί το προσωπικό μοντέλο προεγχειρητικού σχεδιασμού του συγκεκριμένου ασθενούς που επιτρέπει την επιλογή του μεγέθους και την προσομοίωση της τοποθέτησης των εμφυτευμάτων. Αν χρειαστεί, ο χειρουργός τροποποιεί το μοντέλο αυτό προς όφελος της καλύτερης συναρμογής των ανατομικών στοιχείων και της σταθερότητας της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της εγχείρησης ο χειρουργός δημιουργεί «οδηγούς» πάνω στο οστό, οι οποίοι «μεταδίδουν» την ακριβή ανατομία στο σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο συσχετίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η πραγματική ανατομία της περιοχής με το μοντέλο του προεγχειρητικού σχεδιασμού και εξασφαλίζεται ότι η διαδικασία προχωρά όπως σχεδιάστηκε.

Από τη στιγμή δε, που θα συμβεί αυτός ο συσχετισμός, ο χειρουργός έχει πλέον τη δυνατότητα να τον εφαρμόσει πάνω στο τρισδιάστατο μοντέλο της περιοχής που έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια της αξονικής τομογραφίας, Έτσι ο χειρουργός (και ο ρομποτικός βραχίονας) έχει πλέον έναν οδηγό που επιτρέπει να ετοιμαστεί το οστό, βλέπει δηλαδή την ακριβή ποσότητα που πρέπει να αφαιρέσει για να τοποθετηθεί το εμφύτευμα και το τοποθετεί στην ακριβή θέση που έχει σχεδιάσει με ακρίβεια της τάξεως του 0,2 του χιλιοστού.

Μια ακρίβεια ασύλληπτη για το ανθρώπινο μάτι και το ανθρώπινο χέρι, η οποία κάνει τη διαφορά επεμβαίνοντας στο κρίσιμο σημείο και το μέγεθος της βλάβης, επιτρέποντας τον συνδυασμό που παγκόσμια καθιέρωσε το σύστημα: «γνώρισε περισσότερα, κόψε λιγότερο».

Τα αποτελέσματα της επέμβασης

Μικρότερη καταστροφή οστού και μαλακών μορίων, λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος, μικρότερη ανάγκη για οπιοειδή αναλγητικά, λιγότερες συνεδρίες φυσικοθεραπείας και λιγότερος χρόνος παραμονής στο θεραπευτήριο.

Τι μαρτυρούν οι αριθμοί

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παγκοσμίως πάνω από 1.000 συστήματα εγκατεστημένα σε περισσότερες από 28 χώρες, στα πλέον αναγνωρισμένα κέντρα αρθροπλαστικής διεθνώς.

Έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 200.000 επεμβάσεις, ενώ μόνο το 2018 πραγματοποιήθηκαν 76.000 επεμβάσεις παγκοσμίως.

Υπάρχουν πάνω από 100 δημοσιεύσεις στα πλέον έγκυρα διεθνή ιατρικά περιοδικά και περισσότερες από 250 ενεργές μελέτες, που τεκμηριώνουν τον προηγμένο χαρακτήρα του συστήματος Mako, το οποίο είναι εγκεκριμένο με FDA & CE mark και για τις 3 επεμβάσεις αρθροπλαστικής.

Μελέτες που συγκρίνουν τα αποτελέσματα των διαφορετικών θεραπειών δείχνουν ότι η ρομποτική αρθροπλαστική με το σύστημα Mako έχει επιτυχία 99% έναντι 68% της κλασικής μεθόδου.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους για τη χρήση του ορθοπαιδικούς ιατρούς.





Metropolitan Hospital: Πρώτο με 1.533 επεμβάσεις









«Το Metropolitan Hospital είναι μακράν το πρώτο στην Ελλάδα με 7 χρόνια εμπειρίας και 1.533 επεμβάσεις Mako, αποτελεί δε διεθνές Κέντρο Αριστείας για τη συγκεκριμένη τεχνική. Από αυτές τις επεμβάσεις, το 43% αφορούσε ολική αρθροπλαστική ισχίου, το 9,3% μονοδιαμερισματική αντικατάσταση γόνατος και το 47,7% ολική αρθροπλαστική γόνατος. Τέλος, εκτός από το Metropolitan Hospital το ίδιο σύστημα έχει εγκατασταθεί και στο ΥΓΕΙΑ, που είναι επίσης μέλος του Ομίλου HHG και αριθμεί περίπου 500 επεμβάσεις», καταλήγει ο κ. Χίσσας.