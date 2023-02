Πολιτική

Απόστολος Σπυρόπουλος: Υποψήφιος με τη ΝΔ ο πρώην συντονιστής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ανακοίνωσή της η ΝΔ καλωσορίζει στις τάξεις της και τον Απόστολο Σπυρόπουλο. Τι αναφέρει σε δήλωσή του.





Μετά την Ελευθερία Φτακλάκη, με ανακοίνωσή της η ΝΔ καλωσορίζει στις τάξεις της και τον Απόστολο Σπυρόπουλο και αναφέρει ότι με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Σπυρόπουλος θα δώσει τη μάχη των προσεχών βουλευτικών εκλογών από το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην Αρκαδία.

Επίσης στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «ο Απόστολος Σπυρόπουλος με επαγγελματική διαδρομή ως στέλεχος επιχειρήσεων και πλούσια πολιτική δράση στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, του οποίου μέχρι πρόσφατα ήταν συντονιστής των τομέων πολιτικής, αποφάσισε να συστρατευτεί στην προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ, για μια Ελλάδα, σύγχρονη, ευρωπαϊκή, με ανάπτυξη, προοπτική για τους νέους και κοινωνικό μέρισμα για όλους».

Σε ανάρτησή του στο Facebook ο Απόστολος Σπυρόπουλος έγραψε: "Στο κρίσιμο σταυροδρόμι που βρισκόμαστε η πατρίδα μας πρέπει και μπορεί , περισσότερο από ποτέ να προχωρήσει μπροστά με σταθερά βήματα με αισιοδοξία με αποφασιστικότητα. Με ισχυρή αλλά και αυτοδύναμη κυβέρνηση. Συστρατεύομαι στην προσπάθεια του Πρωθυπουργού για μια Ελλάδα σύγχρονη και ανταγωνιστική. Μια Ελλάδα με πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις, που θα δίνει προοπτική στους νέους μας και θα παρέχει προστασία στους πιο αδύναμους. Προσωπικά είμαι αποφασισμένος να δώσω τον αγώνα για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του τόπου μας , της Αρκαδίας. Ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη για την ευκαιρία να είμαι υποψήφιος βουλευτής στις προσεχείς εθνικές εκλογές με την Νέα Δημοκρατία".

Βιογραφικό σημείωμα Απόστολου Σπυρόπουλου

Διευθυντής Ανάπτυξης και Εξαγωγών – Εμπορικός Διευθυντής με πολύπλευρη εμπειρία στους κλάδους των Τροφίμων, Ποτών, Τεχνολογίας και Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων με ένα ευρύ δίκτυο επαγγελματικών και κοινωνικών επαφών στην περιφέρεια. Τεχνογνωσία που αποκτήθηκε τόσο μέσα από διευθυντικούς ρόλους (Ανάπτυξη Διεθνών Αγορών, Πωλήσεις, Εξαγωγές) και επιχειρηματική δράση, όσο και ασκώντας συμβουλευτικό έργο σε θέματα ανάπτυξης αγοράς και εξαγωγών. Δεξιότητες στη χάραξη εμπορικής πολιτικής κατακτώντας μερίδια αγοράς σε αγορές του εξωτερικού με πρόσθετη εμπειρία στη διοίκηση δικτύου καταστημάτων. Εξειδικευμένες γνώσεις πωλήσεων και μάρκετινγκ με εμπλοκή σε ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών όπως το branding/rebranding προϊόντων, την ανάπτυξη κωδικολογίου, το οργανωμένο σχέδιο επικοινωνίας, την τοποθέτηση, το κλείσιμο συμφωνιών με στρατηγικούς συνεργάτες και την εφοδιαστική αλυσίδα. Έμφαση στην παροχή κινήτρου σε ομάδες εμφυσώντας τους όραμα καινοτομίας, πρωτοπορίας και εξέλιξης.

Επαγγελματική εμπειρία

• ΟΠΑΠ από 01/2022 έως σήμερα θέση Area sales manager

• Πολυαγρόκτημα «η γη μας» από 05/2021 - 12/021 θέση Business development and export director

• Intralot από 09/2019- 04/2021 θέση business development director

• Terranostrum AE από 04/2008 - 10/2018

- θέση Διευθυντής εμπορικής διαχείρισης

- Διευθύνων Σύμβουλος

Πολιτική και κοινωνική δράση

Από τον Ιούλιο του 2019 έως και τον Ιανουάριο του 2022 ήμουν συντονιστής τομέων πολιτικής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. Στην παραπάνω δράση συμμετείχαν ενεργά 1500 μέλη του κινήματος. Επιπρόσθετα έχω υπηρετήσει το ερασιτεχνικό σωματείο ΑΕΚ από την θέση του Α’ Αντιπροέδρου κατά την διάρκεια των ετών 2015-2018 με σκοπό την ανάπτυξη του αθλητισμού και των ιδανικών του.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός 1999: Η Λένα Λιάγκουρα περιγράφει τη διάσωσή της από τη Ρικομέξ

Βαγγόπουλος: Ο Φιλιππίδης εκλιπαρούσε για να μην πάει στην φυλακή (βίντεο)

Τροχαίο: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο