ΕΛ.ΑΣ: Κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών (εικόνες)

Οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες σε δυο αλλοδαπούς, μέλη της εγκληματικής ομάδας που διακινούσε τα ναρκωτικά.

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα 17 κιλά κοκαΐνης και 122 κιλά ακατέργαστης κάνναβης κατασχέθηκαν σε επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών.

Για την υπόθεση αυτή, σε περιοχή της δυτικής Αττικής, συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί, μέλη εγκληματικής ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών (Τ.Δ.Ν. Δυτικής Αττικής) της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής συνελήφθησαν χθες, Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023, σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, δύο αλλοδαποί, μέλη εγκληματικής ομάδας, για κατοχή και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων και δημιουργία ατομικών "προφίλ" (profiling), μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκε η δράση τους στη διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης σε μικροεμπόρους ναρκωτικών στην Αττική, με το παράνομο κέρδος τους να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 820.000 ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία και αποθήκη, που χρησιμοποιούσε ο ένας συλληφθείς για την απόκρυψη των ναρκωτικών (καβάτζα), βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

17 κιλά και 780 γραμμάρια κοκαΐνης,

122 κιλά και 511 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

3 κιλά και 755 γραμμάρια σκόνης για νόθευση κοκαΐνης,

πιστόλι, 2 γεμιστήρες και 179 φυσίγγια,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

3 κινητά τηλέφωνα,

2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και

650 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

