Σχέδιο “ΑΡΙΑΔΝΗ”: Συλλήψεις για βανδαλισμούς μετά το ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν δυο ανήλικους κι έναν 19χρονο στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ».

Δυο ανήλικοι και ένας 19χρονος, συνελήφθησαν από αστυνομικούς στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ», για φθορές σε συρμό του Η.Σ.Α.Π. μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα, ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ: Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, βραδινές ώρες της 9-2-2023 στο σταθμό του ΗΣΑΠ «Κηφισιά», από αστυνομικούς του Σχεδίου Ασφαλείας Δικτύου Υποδομής ΣΤΑ.ΣΥ. «ΑΡΙΑΔΝΗ», 3 άτομα, ηλικίας 16, 17 και 19 ετών για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και διατάραξη της κοινής ειρήνης. Ειδικότερα, μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο «OPAP ARENA» στη Νέα Φιλαδέλφεια χθες (9-2-2023) το βράδυ, μεγάλος αριθμός φιλάθλων κατευθύνθηκε στο σταθμό του Η.Σ.Α.Π. «Περισσός» και επιβιβάστηκαν σε συρμούς με προορισμό την Κηφισιά. Κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, ομάδα ατόμων με βίαια χτυπήματα των άκρων τους, προκάλεσαν φθορές στα βαγόνια των συρμών και συγκεκριμένα θραύσεις σε θύρες, παράθυρα και πλαφονιέρα του βαγονιού. Ανωτέρω αστυνομικοί που ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, εντόπισαν και ακινητοποίησαν στο σταθμό ΗΣΑΠ «Κηφισιά» τους ανωτέρω. Ακολούθως, τους οδήγησαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, όπου ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή τους στην πρόκληση των παραπάνω φθορών. Σημειώνεται, ότι ο 17χρονος δεν είχε προβεί στην έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ως όφειλε. Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.