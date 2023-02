Κοινωνία

Missing Alert - Νέα Μάκρη: Νέα στοιχεία για τον 53χρονο που εξαφανίστηκε

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 53χρονου. Νέες πληροφορίες από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".



Κορυφώνεται η αγωνία για την εξαφάνιση του 53χρονου από την περιοχή της Νέας Μάκρης, για τον οποία έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία missing alert από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», από τις 30 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό προέκυψαν νέες πληροφορίες για το τι φορούσε ο ενήλικος κατά την ημέρα της εξαφάνισης καθώς και πιο πρόσφατη φωτογραφία και ως εκ τούτου, το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην αναδημοσίευση της εξαφάνισης.

Η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

«Στις 21/01/2023, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Νέας Μάκρης, ο Κωνσταντίνος Μπιμπίκος, 53 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Κωνσταντίνου Μπιμπίκου στις 30/01/2023 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Επειδή προέκυψαν νέες πληροφορίες για το τι φορούσε ο ενήλικος κατά την ημέρα της εξαφάνισης καθώς και πιο πρόσφατη φωτογραφία, το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην αναδημοσίευση της εξαφάνισης. Αναλυτικότερα ο Κωνσταντίνος Μπιμπίκος φορούσε πορτοκάλι φούτερ, καφέ μπουφάν ,ανοιχτό μπλε τζιν παντελόνι και άσπρα αθλητικά παπούτσια. Να σας θυμίσουμε ότι έχει ύψος 1,68 μ., είναι αδύνατος, έχει μακριά μαύρα μαλλιά τύπου ράστα και καστανά μάτια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση».

