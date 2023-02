Κόσμος

Σεισμός στη Συρία: 6χρονος ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμμια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πέντε ημέρες μετά τον φονικό σεισμό συντελέστηκε ένα μικρό θαύμα, υπό τα χειροκροτήματα και τις ζητωκραυγές των παριστάμενων.

Εικόνα αρχείου

Ένα αγοράκι έξι ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα χαλάσματα σήμερα σε μια κοινότητα της βορειοδυτικής Συρίας, πέντε ημέρες μετά τον φονικό σεισμό, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Μούσα Χμέιντι, σε κατάσταση σοκ και τραυματισμένος στο πρόσωπο, ανασύρθηκε από τα συντρίμμια ενός σπιτιού στην κοινότητα Τζανταϊρίς, υπό τα χειροκροτήματα και τις ζητωκραυγές των παριστάμενων. Οι διασώστες αναζητούν ακόμη τα μέλη της οικογένειάς του. Λίγο νωρίτερα είχε ανασυρθεί νεκρός ο αδελφός του 6χρονου.

Οι διασώστες παρείχαν στο μικρό παιδί τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, τυλίγοντάς του με γάζες το κεφάλι και το χέρι.

Η Τζανταϊρίς είναι υπό τον έλεγχο των αντικαθεστωτικών ανταρτών και συνορεύει με την Τουρκία. Την Τρίτη, στα συντρίμμια ενός άλλου κτιρίου βρέθηκε ζωντανό ένα νεογέννητο, με τον ομφάλιο λώρο να το συνδέει ακόμη με τη νεκρή μητέρα του.

Από τους ισχυρούς σεισμούς της Δευτέρας σκοτώθηκαν περισσότεροι από 22.300 άνθρωποι στην Τουρκία και τη Συρία. Πρόκειται για μια από τις χειρότερες καταστροφές που έχουν σημειωθεί στη χώρα εδώ και έναν αιώνα. Στη Συρία, ο προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 3.377 νεκρούς, εκ των οποίων οι 2.030 στις ελεγχόμενες από τους αντάρτες περιοχές.

Τρία παιδιά διασώθηκαν σήμερα και στην Τουρκία, όμως οι ελπίδες να βρεθούν και άλλοι επιζώντες εξανεμίζονται όσο περνούν οι ώρες, δεδομένου ότι έχει ήδη κλείσει το «κρίσιμο» παράθυρο των 72 ωρών από τους σεισμούς. Πάνω από το 90% των διασωθέντων εντοπίζονται και ανασύρονται μέσα στις τρεις πρώτες ημέρες από τη στιγμή που θα χτυπήσει ο εγκέλαδος. Αυτό το χρονικό διάστημα ωστόσο εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως από τις καιρικές συνθήκες ή τη συχνότητα των μετασεισμών.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Συρία: Viral κοπέλα που καλεί σε βοήθεια - “Είμαστε και εμείς άνθρωποι” (βίντεο)

Δράμα - Βιασμός 20χρονης: Σύλληψη μετά την καταγγελία φρίκης

Τροχαίο: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο