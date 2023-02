Κοινωνία

Κορυδαλλός: Γηροκομείο – “κολαστήριο” με εξαθλιωμένους τρόφιμους

Οι ελεγκτές αναγκάστηκαν να σπάσουν την πόρτα για να μπουν μέσα και να κάνουν έλεγχο, μετά από καταγγελίες.

Εικόνες σοκ αντίκρισαν οι ελεγκτές της Περιφέρειας, σε έλεγχο που πραγματοποίησαν σε ιδιωτικό γηροκομείο στην περιοχή του Κορυδαλλού, μετά από καταγγελίες.

Αρχικά και παρότι χτυπούσαν τα κουδούνια, δεν τους άνοιγε κανείς και αναγκάστηκαν να σπάσουν τις κλειδαριές για να μπουν μέσα. Εκεί αντίκρισαν γέροντες σε κακή κατάσταση και αφυδατωμένους.

Σύμφωνα με πληροφορίες 3 από τους 38 ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στη δομή μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο «Ανδρέα Συγγρού», με ψώρα. Ακόμη ένας μεταφέρθηκε σήμερα σε άλλο νοσοκομείο με κορονοϊό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είναι η πρώτη φορά που το εν λόγω γηροκομείο απασχολεί τις Αρχές, καθώς στο παρελθόν του έχουν επιβληθεί πρόστιμα για διάφορες παρατυπίες.

Περιφέρεια Αττικής: Από το 2020 έχουμε ζητήσει το κλείσιμο της δομής

Σε ανακοίνωση της, η Περιφέρεια Αττικής, αναφέρει τα εξής. «Με αφορμή το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με την παράνομη λειτουργία Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων στον Κορυδαλλό, που έθεσε σε κίνδυνο την υγεία και ζωή δεκάδων ηλικιωμένων συνανθρώπων μας, θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε ότι:

Α. Η Περιφέρεια Αττικής από το 2020 έχει επιβάλει πρόστιμα πάνω από 300 χιλιάδες ευρώ και έχει εκδώσει αποφάσεις ανάκλησης της άδειας λειτουργίας και σφράγισης της συγκεκριμένης μονάδας στον Κορυδαλλό.

Β. Η Μεταφορά των ηλικιωμένων στα νοσοκομεία πραγματοποιήθηκε μετά από παρέμβαση του Περιφερειάρχη Αττικής, στην πολιτική ηγεσία του Υπ. Υγείας.

Γ. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν δίνει τη δυνατότητα στην Περιφέρεια Αττικής να προχωρά και σε σφράγιση των ακατάλληλων αντίστοιχων δομών. Αυτό αποτελεί αρμοδιότητα της Αστυνομίας.

Τέσσερις αλήθειες για το ιστορικό χειρισμού της συγκεκριμένης περίπτωσης

1η Αλήθεια: Η Περιφέρεια Αττικής, από το 2020 και κατόπιν σχετικών ελέγχων έχει προβεί στην επιβολή υψηλών προστίμων που ξεπερνούν τις 300 χιλιάδες ευρώ και έχει προχωρήσει στην έκδοση τριών αποφάσεων ανάκλησης της άδειας καθώς και σφράγισης της μονάδας, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών της και της Χωρικής Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Σ. Αντωνάκου. Οι παραβάσεις που είχαν διαπιστωθεί αφορούσαν μεταξύ άλλων φιλοξενία υπεράριθμων ηλικιωμένων, επιβαρυντικές συνθήκες διαβίωσης, ελλιπές προσωπικό.

2η Αλήθεια: Σύμφωνα με το Νόμο 2345/1995, στην περίπτωση απόφασης διακοπής λειτουργίας από τις υπηρεσίας της Περιφέρειας, η απόφαση εκτελείται από την οικεία αστυνομική αρχή. Ωστόσο στις 23/9/20 υπήρξε προσωρινή διαταγή του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά αναστολής εκτέλεσης των τριών αποφάσεων 29/4/20, 23/7/20 και 10/9/20, της Αντιπεριφερειάρχη για ανάκληση διακοπή και σφράγιση της μονάδας.

3η Αλήθεια: Σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επικοινώνησε τόσο με τον Υπ. Υγείας Θ. Πλεύρη όσο και με την Αν. Υπ. Υγείας Μ. Γκάγκα, προκειμένου να συντονιστεί η ασφαλής μεταφορά των ηλικιωμένων σε νοσοκομεία για την εξέταση της κλινικής τους κατάστασης.

4η Αλήθεια: Όλο το προηγούμενο το διάστημα οι αρμόδιες υπηρεσίες, ο Ενεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Υγείας και η χωρική αντιπεριφεριάρχης με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής έχουν προβεί σε όλες τις ενέργειες προκειμένου να ενημερωθούν τα αρμόδια όργανα και υπουργεία για τις ενέργειές τους, έτσι ώστε να δρομολογηθεί η απομάκρυνση των ηλικιωμένων. Σημειώνεται πως η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας επανειλημμένα ζητούσε με τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών από τη μονάδα φροντίδας τα στοιχεία των ηλικιωμένων και των συγγενών τους. Ωστόσο η μονάδα ουδέποτε τα προσκόμισε.

Τέλος, όλες οι αποφάσεις της Περιφέρειας έχουν κοινοποιηθεί στον εισαγγελέα, την αστυνομία και το αρμόδιο υπουργείο.

