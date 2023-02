Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Συνελήφθη κατασκευαστής πολυκατοικίας στο Χατάι

Πολλά τουρκικά μέσα ενημέρωσης καταγγέλλουν τις ευθύνες ορισμένων κατασκευαστών που χρησιμοποίησαν υλικά κακής ποιότητας

Ο κατασκευαστής ενός 12όροφου κτιρίου, που κατέρρευσε από τον σεισμό στην Τουρκία, συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να φύγει από τη χώρα, μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Εκτιμάται ότι 800 άνθρωποι παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια του συγκροτήματος Ρόνεσανς, το οποίο αποτελείτο από 250 διαμερίσματα, στην επαρχία Χατάι, στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Ο επιχειρηματίας συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, έχοντας επάνω του ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Ετοιμαζόταν να φύγει από τη χώρα με προορισμό το Μαυροβούνιο. Το πολυτελές συγκρότημα, που το διαφήμιζε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ως «μια γωνιά του Παραδείσου», γκρεμίστηκε ολοσχερώς.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Γκανέζος ποδοσφαιριστής Κριστιάν Ατσού, της Χατάισπορ και ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, ο Τανέρ Σαβούτ, πιστεύεται πως είναι μεταξύ των εγκλωβισμένων στα χαλάσματα. Ομάδες διασωστών επιχειρούν ακόμη στο σημείο για να βρουν επιζώντες.

Από την Δευτέρα, πολλά τουρκικά μέσα ενημέρωσης καταγγέλλουν τις ευθύνες ορισμένων κατασκευαστών που χρησιμοποίησαν υλικά κακής ποιότητας ή δεν τήρησαν τους κανονισμούς στην οικοδόμηση κτιρίων. Το ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι NTV ανέφερε ότι σήμερα κατατέθηκε στο Ντιγιαρμπακίρ μια πρώτη μήνυση και αναμένεται πως θα ακολουθήσουν και άλλες.

«Οι έρευνες για τα κτίρια που κατέρρευσαν είναι σε εξέλιξη. Οι υπεύθυνοι θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Μπεκίρ Μποζντάγ.

