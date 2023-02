Αθλητικά

Τουρνουά Λιντς: Η Σάκκαρη προκρίθηκε στα ημιτελικά

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε μια εντυπωσιακή ανατροπή στο τάι μπρέικ σου δεύτερου σετ και επικράτησε της Ντόνα Βέκιτς.

Στο πιο απαιτητικό της ματς μέχρι τώρα στο τουρνουά του Upper Austria Ladies η Μαρία Σάκκαρη απέδειξε για ποιο λόγο τοποθετήθηκε στο νο1 του ταμπλό και γιατί είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Απέναντι στην καλή της φίλη, αλλά παράλληλα και «κακό της δαίμονα», Ντόνα Βέκιτς, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επιβλήθηκε με 2-0 σετ (6-3, 7-6/8), έκανε το 3Χ3 στο Λιντς και περιμένει να μάθει την αντίπαλό της στον ημιτελικό του Σαββάτου που θα προκύψει από το νικητή της αναμέτρησης που ακολουθεί ανάμεσα στην 20χρονη Δανή, Κλάρα Τάουσον (νο141 στον κόσμο) και στην 32χρονη Πέτρα Μάρτιτς από την Κροατία (νο36 στην WTA).

Μετά από 5 ήττες στις 7 συνολικά «μάχες» που έδωσαν στο παρελθόν, η Σάκκαρη σημείωσε την 3η νίκη της απέναντι στην Βέκιτς, κάνοντας πραγματικά «κατάθεση ψυχής» στο δεύτερο σετ.

Αφού πήρε το πρώτο με άνεση (6-3) κι ενώ έδειξε ότι είχε το «πάνω χέρι» για το 2-0, η τενίστρια από την Κροατία κατάφερε να «επιστρέψει» από το εις βάρος της 0-2 και 4-5 (η Σάκκαρη είχε το σερβίς για να φτάσει στη νίκη αλλά δεν τα κατάφερε) και να στείλει το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.

Εκεί η Βέκιτς προηγήθηκε με 6-3 κι έφτασε μία ανάσα από το 1-1, αλλά η 27χρονη Σάκκαρη «απάντησε» με 3-0, έκανε το 6-6 και παρότι βρέθηκε πίσω με 6-7 και 7-8, πέτυχε μεγάλη ανατροπή και με 10-8 «έγραψε» το 2-0.

