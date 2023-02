Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Τα μέλη της σπείρας που διέπρατταν κλοπές με το πρόσχημα της ενοικίασης ακινήτων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μέλη της συμμορίας διέπρατταν κλοπές στην Αττική με το πρόσχημα της ενοικίασης-αγοράς ακινήτων.



Στην δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν σχετικής Διάταξης της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες 16 ατόμων, μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές στην Αττική με το πρόσχημα της ενοικίασης-αγοράς ακινήτων ή αντικειμένων και εξαρθρώθηκε στις 13-1-2023 από την υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση προς διάπραξη πλειόνων κακουργημάτων (διακεκριμένων κλοπών), παροχή κινητών περιουσιακών στοιχείων σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, τελεσθείσας κατ' εξακολούθηση, εκ της οποίας η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση με κοινό κίνδυνο για άνθρωπο, επικίνδυνη σωματική βλάβη εναντίον υπαλλήλου κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και κατοχή ναρκωτικών ουσιών προς ιδία και αποκλειστική χρήση.

Δείτε ΕΔΩ τα στοιχεία και της φωτογραφίες των μελών της συμμορίας

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική εισαγγελική διάταξη, αποσκοπεί στην άμεση ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την εγκληματική τους δράση, στην πληρέστερη διερεύνηση τέλεσης και άλλων ομοειδούς βαρύτητας αξιόποινων πράξεων και στην ευχερέστερη ικανοποίηση της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τέλεσαν, προκειμένου να αποτραπεί η διάπραξη άλλων εγκληματικών ενεργειών από τους ανωτέρω, καθώς και στη διερεύνηση της συμμετοχής αυτών και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΑΣ παρακαλεί τους πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-5319306-7 της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής και 210-6411111 της διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Missing Alert για την εξαφάνιση 48χρονου από νοσοκομείο

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Τρένα: Ποια δρομολόγια καταργούνται το Σάββατο

Σημεία για rapid test δωρεάν το Σάββατο