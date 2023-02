Οικονομία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Τρένα: Ποια δρομολόγια καταργούνται το Σάββατο

Αλλαγές και καταργήσεις δρομολογίων στα τρένα και το Σάββατο λόγω της εξέλιξης των καιρικών φαινομένων.



Σε ανακοίνωση προχώρησε η Hellenic Train για αλλαγές στα δρομολόγια της το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, η Hellenic Train αναφέρει:

Λόγω της εξέλιξης των καιρικών φαινομένων και σε συνεννόηση με τον Διαχειριστή Υποδομής, το Σάββατο 11/2/2023, καταργούνται τα δρομολόγια 14521 (Τιθορέα-Λειανοκλάδι) και 14522 (Λειανοκλάδι-Τιθορέα).



Επίσης, το δρομολόγιο 1521 (Λειανοκλάδι-Αθήνα) δε θα πραγματοποιήσει τις σταθμεύσεις σε Αμφίκλεια-Λιλαία-Μπράλο.



Τέλος, το Σάββατο 11/2/2023 και την Κυριακή 12/2/2023, τα τουριστικά δρομολόγια 3800 (Άνω Λεχώνια-Μηλιές) και 3801 (Μηλιές-Άνω Λεχώνια) καταργούνται ολικώς λόγω κατολίσθησης.

