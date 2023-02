Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Θλίψη για το ζευγάρι Ελλήνων - Βρέθηκαν αγκαλιασμένοι

Τραγικός επίλογος για το ζευγάρι των Ελλήνων στην Αντιόχεια της Τουρκίας. Το δύσκολο έργο της αναγνώρισής τους ανέλαβε ο γαμπρός τους.



Αγκαλιασμένο κάτω από τόνους τσιμέντου, βρέθηκε το ζευγάρι των Ελλήνων που αναζητούσαν οι διασώστες, στην Αντιόχεια.

Μετά από 7 ώρες επιχείρησης και 100 ώρες αγωνίας δυστυχώς οι φόβοι όλων επιβεβαιωθήκαν και το ζευγάρι των Ελλήνων βρέθηκε νεκρό κάτω από τα χαλάσματα.

Το ζευγάρι βρίσκονταν κάτω από το κρεβάτι του, αγκαλιασμένο, στην προσπάθεια του ίσως να προστατευθεί, να προστατέψει ο ένας τον άλλο, αλλά δεν κατάφεραν να γλιτώσουν όταν η πολυκατοικία κατέρρευσε και τους καταπλάκωσε.

Το δύσκολο έργο της αναγνώρισης έκανε ο γαμπρός τους, που αρχικά του έφεραν ένα δαχτυλίδι της πεθεράς του, ήθελε όμως να δει και τις σωρούς κι έτσι έκλεισε ο κύκλος των ερευνών.

Οι έρευνες ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, όταν έφτασε στο σημείο η μεικτή ομάδα της ΕΜΑΚ. Έκανε αναγνώριση του χώρου, το σχεδιασμό της, το πρωί της Παρασκευής έψαξαν με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο που όμως εντοπίζει μόνο ύπαρξη ζωής, έβαλαν θερμική κάμερα, γεώφωνο, πάλι κανένα ίχνος ζωής.

Ωστόσο, ένας άντρας της ΕΜΑΚ κατάφερε μέσα στα χαλάσματα να φτάσει μέχρι το δωμάτιο τους, αλλά πάλι τίποτα κι έτσι αποφασίστηκε να αναχωρήσουν για να επιχειρήσουν αλλού κι συνέχισαν Τούρκοι συνάδελφοί τους.

Μπήκαν τα σκαπτικά μηχανήματα, απομάκρυναν μπάζα έτσι εντοπίστηκε και το ζευγάρι των Ελλήνων, ο Γιώργος Αντύπας και η σύζυγος του, αγκαλιασμένοι κάτω από το κρεβάτι τους λες και ήθελαν να φύγουν μαζί στο θάνατο όπως ήταν και στη ζωή.

