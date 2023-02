Κόσμος

Περού: Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι από τις κατολισθήσεις (εικόνες)

Σύμφωνα με κυβερνήτη της περιοχής, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουν παγιδευτεί χρυσωρύχοι σε στοές που κατέρρευσαν ή πλημμύρισαν.



Οι κατολισθήσεις που σάρωσαν έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις το κεντρικό και νότιο Περού στοίχισαν τη ζωή σε 18 ανθρώπους, τραυμάτισαν άλλους 27, ενώ 20 αγνοούνται ακόμη, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο προσωρινό απολογισμό των θυμάτων, που δημοσιοποιήθηκε χθες Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023, από το εθνικό ινστιτούτο πολιτικής προστασίας (INDECI).

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός των αλλεπάλληλων κατολισθήσεων, που άρχισαν την Κυριακή, έκανε λόγο για 16 νεκρούς.

Τα 17 από τα θύματα έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας κατολισθήσεων το απόγευμα της Κυριακής στην περιφέρεια Μαριάνο Βαλκάρσελ, στην επαρχία Καμανά, δυτικά από την πόλη Αρεκίπα και περίπου 840 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Λίμα.

Το δέκατο όγδοο θύμα έχασε τη ζωή του στην περιφέρεια Χουνίν, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, 310 χιλιόμετρα ανατολικά από την πρωτεύουσα, όταν σημειώθηκε κατολίσθηση «τις πρώτες πρωινές ώρες» χθες Παρασκευή, έπειτα από «ισχυρές βροχές» εκεί, σύμφωνα με το INDECI.

Στην Αρεκίπα καταστράφηκαν σπίτια, σχολεία, υγειονομικές εγκαταστάσεις και δρόμοι. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουν παγιδευτεί χρυσωρύχοι σε στοές που κατέρρευσαν ή πλημμύρισαν.

Η περουβιανή πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με λαϊκό ξεσηκωμό από τον Δεκέμβριο, με κεντρικό αίτημα την αποχώρησή της από το αξίωμα, τη διάλυση του κοινοβουλίου και την άμεση προκήρυξη πρόωρων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών, επισκέφθηκε την πληγείσα περιοχή την Τρίτη κι επιθεώρησε τις ζημιές από αέρος στον τομέα, όπου λειτουργούν πολλά μεταλλεία.΄

