Πλεύρης - Φίλης: Κόντρα για τους πλειστηριασμούς

Ο υπουργός Υγείας και ο Τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ "διασταύρωσαν τα ξίφη τους", για το θέμα των πλειστηριασμών. Τι είπαν στον ΑΝΤ1 Πέτσας, Τσίπρας και Κανέλλη.

Για το θέμα των πλειστηριασμών μετά την απόφαση του Άρειου Πάγου που δίνει το «πράσινο φως» στα funds «διασταύρωσαν τα ξίφη τους» στον αέρα της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα» ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και ο Τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης,

Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι ο νόμος στον οποίο βασίστηκε ο Άρειος Πάγος ήταν από το 2015 και ήταν νόμος του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος επέτρεψε στα funds να διαχειρίζεται «κόκκινα δάνεια» και πρόσθεσε ότι ο Άρειος Πάγος στην απόφαση του λέει ότι αυτός ο νόμος είναι σωστός.

«Αυτό που κάναμε είναι να δώσουμε την δυνατότητα του εξωδικαστικού μηχανισμού. Όποιος μπει σε αυτή την διαδικασία δεν κινδυνεύει από πλειστηριασμό», τόνισε ο κ. Πλεύρης και σημείωσε ότι η «πρώτη κατοικία πρέπει να προστατεύεται όταν υπάρχει αδυναμία πληρωμής, όχι a priori.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «αν γινόταν «κούρεμα» σε δάνεια την επόμενη ημέρα όλοι οι συνεπείς δανειολήπτες δεν θα είχαν κανένα λόγο να πληρώσουν το δάνειό τους».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Φίλης υποστήριξε ότι η απόφαση του Άρειου Πάγου στηρίζεται σε νόμο του 2003 και όχι του 2015 και τόνισε ότι αυτό που ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση, είναι να υπάρξει πρόταση νομοθετικού περιεχομένου.

Όπως είπε σε περίπου 45.000 αιτήσεις εξωδικαστικού μηχανισμού μόνο λίγες χιλιάδες προχώρησαν, ενώ πρόσθεσε ότι τα funds δεν πληρώνουν φόρο από τα κέρδη που έχουν. «Μιλάμε για κέρδη 50 δις σε μια 5ετία», ανέφερε ο κ. Φίλης. Ακόμα σημείωσε ότι επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας.



Στην συνέχεια καλεσμένοι στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» βρέθηκαν ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο αναπληρωτής τομεάρχης Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Τσίπρας και η η βουλευτής του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη. Βασικό θέμα αντιπαράθεσης ήταν και πάλι οι πλειστηριασμοί.

Η απόφαση του Άρειου Πάγου είναι για την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς από το 2019 διευκολύνουμε τους δανειολήπτες, είπε ο κ. Πέτσας προσθέτοντας ότι τα τελευταία 3,5 χρόνια ρυθμίστηκαν δάνεια ύψους 27 δις ευρώ. Ωστόσο, όπως είπε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και το οικονομικό επιτελείο να κάνει παρεμβάσεις, ενώ σημείωσε ότι και ο εξωδικαστικός μπορεί να προχωρήσει καλύτερα. Στην συνέχεια ανέφερε ότι από το 2015 μέχρι το 2019 έγιναν 35.000 πλειστηριασμοί.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσίπρας τόνισε ότι δεν ήρθη ποτέ η προστασία της πρώτης κατοικίας, ενώ πρόσθεσε ότι «έφτιαξαν ένα νόμο που παίρνει τα σπίτια του κόσμου, ρυθμίσεις δεν γίνονται». Στην συνέχεια κάλεσε την κυβέρνηση να φέρει πράξη νομοθετικού περιεχομένου. «Εμείς είμαστε υπέρ», ανέφερε .



«Γίνεται μία σκυταλοδρομία μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ – ΝΔ», υπογράμμισε η Λιάνα Κανέλλη, σχολιάζοντας πως «έτσι έσωσαν τις τράπεζες. Ο κόσμος το πλήρωσε με το αίμα του. Και με την άνοδο των επιτοκίων δεν μπορούν να πληρώσουν».

