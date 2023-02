Κοινωνία

Πτώση Φάντομ: Το “Ναυτίλος” στο σημείο συντριβής του μοιραίου μαχητικού

Για σήμερα έχει προγραμματιστεί ο απόπλους του πλοίου. Συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορούν να εντοπίσουν το ακριβές σημείο του βυθού, όπου βρίσκεται η άτρακτος.

Το κύμα κακοκαιρίας «Μπάρμπαρα» που πλήττει εδώ και μία εβδομάδα την χώρα δεν άφησε το ωκεανογραφικό – ερευνητικό πλοίο «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πολεμικού Ναυτικού να αποπλεύσει για να προσεγγίσει το σημείο συντριβής του μοιραίου μαχητικού F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, στις 4 σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ο απόπλους του πλοίου, αφού εμφανίζεται ένα παράθυρο ύφεσης των έντονων καιρικών φαινομένων μέχρι την Κυριακή.

Παρότι είναι μικρό το χρονικό περιθώριο έχει δοθεί εντολή από την ηγεσία του ΓΕΝ να μην χαθεί η ευκαιρία. Υπολογίζεται ότι θα έχει περίπου 48 ώρες άνοιγμα ο καιρός και το Πολεμικό Ναυτικό είναι αποφασισμένο να το κυνηγήσει. Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορούν να εντοπίσουν το ακριβές σημείο του βυθού, όπου βρίσκεται η άτρακτος.

Τα βάθη, στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή φτάνουν τα 1.000 μέτρα, ενώ το σημείο της συντριβής έχει δύο μεγάλες χαράδρες ενώ και σε άλλα σημεία ο πυθμένας έχει εμφανίζει εξάρσεις, με απότομα βραχώδη σημεία.

Αμέσως μόλις εντοπιστεί η άτρακτος αναμένεται να ενεργοποιηθεί η αμερικανική βοήθεια. Όπως αποκάλυψε η Realnews στο φύλλο της 5ης Φεβρουαρίου οι ΗΠΑ εξέφρασαν την επιθυμία τους για την έμπρακτη υποστήριξη των προσπαθειών του Πολεμικού Ναυτικού στον εντοπισμό και στην ανέλκυση του μοιραίου F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνης, επικοινώνησε με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, ανακοινώνοντας την πρόθεση της κυβέρνησής του να συνδράμει με όποιο μέσο χρειάζεται για την ανέλκυση της ατράκτου του Phantom, που έφερε τον κωδικό «507» στο ουραίο του. Η αμερικανική βοήθεια θα ενεργοποιηθεί αμέσως μόλις καταλήξουν οι έρευνες για το ακριβές σημείο του βυθού όπου βρίσκεται το κυρίως τμήμα της ατράκτου και όποια άλλα μέρη κρίνονται απαραίτητα για τη συγκέντρωση των στοιχείων που θα δώσουν πλήρεις απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Το «Ναυτίλος» είναι χαλύβδινο πλοίο, που φέρει πλήθος υδρογραφικών και ωκεανογραφικών συστημάτων, τα οποία μπορούν να κάνουν «διάφανο» τον βυθό και να φωτίσουν τις έρευνες. Επιπλέον, φέρει μια υδρογραφική άκατο, βάρους πέντε τόνων, εξοπλισμένη με ηχοβολιστικό πολλαπλής δέσμης και υπολογιστή κινηματικών δεδομένων πραγματικού χρόνου.

Η διπλή αποστολή του «Ναυτίλος» έχει να κάνει με τον εντοπισμό του κόκπιτ και την ανάκτηση του Video Hi8, που βρίσκεται στο πίσω δεξί μέρος και λειτουργεί σαν «μαύρο κουτί», καταγράφοντας σημαντικές πληροφορίες από τη στιγμή που απογειώνεται το μαχητικό μέχρι την επιστροφή του. Τα στοιχεία που αναμένεται να αντληθούν από αυτό είναι οι συνομιλίες των πιλότων, οι καταγραφές του ραντάρ, η ταχύτητα και -ίσως το σπουδαιότερο- η εικόνα από την εξωτερική κάμερα του μαχητικού. Σημειώνεται πως τα μαχητικά δεν φέρουν καταγραφέα δεδομένων πτήσεων για να μην πέσουν πολύτιμες πληροφορίες στα χέρια αντιπάλων. Ωστόσο, εν καιρώ ειρήνης, χρησιμοποιείται αυτό το καταγραφικό, που αποτελεί προσθήκη στα Phantom μετά την αναβάθμιση που έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές του 2000, ώστε μετά από κάθε αποστολή να γίνεται αξιολόγηση των στοιχείων και να προκρίνονται τρόποι βελτίωσης για την αποφυγή λαθών στο μέλλον.

