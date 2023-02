Κοινωνία

Missing Alert: Που εντοπίστηκαν ο 17χρονος και η 16χρονη

Τέλος στην περιπέτεια για τα δύο ανήλικα παιδιά. Τι αναφέρει η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".



Λήξη συναγερμού για την εξαφάνιση δυο ανήλικων παιδιών τα ίχνη των οποίων είχαν χαθεί από την πόλη των Χανίων.



«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Η περιπέτεια του Σταύρου Δ., 17 ετών, και Αργυρώς Μ. 16 ετών έληξε τις βραδινές ώρες δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών τους ανθρώπων που τους αναζητούσαν.



Ο Σταύρος Δ. και η Αργυρώ Μ. βρέθηκαν στην περιοχή των Χανίων και είναι καλά στην υγεία τους.



«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά τους και τις οικογένειές τους για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.»

