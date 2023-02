Life

“DRAGONS’ DEN”: Eπενδύσεις και συμφωνίες 115000 ευρώ στο 3ο επεισόδιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι του 3ου επεισοδίου του «DRAGONS’ DEN GREECE». To νέο επιχειρηματικό show του ΑΝΤ1 παρακολούθησαν 1.400.000 τηλεθεατές.



Στο 3ο επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN GREECE», την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, οι Έλληνες DRAGONS επένδυσαν συνολικά προσωπικά κεφάλαια ύψους 115.000€ σε ιδέες και επιχειρήσεις που τους εντυπωσίασαν, αποδεικνύοντας ότι όταν ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι σωστό δεν διστάζουν να βάλουν τα χρήματά τους. Τα «πιτσαρίσματα» που παρουσιάστηκαν στους 5 DRAGONS είχαν design, κατοικίδια, μικρούς τενίστες και ενέργεια αλλά δεν κατάφεραν όλοι οι επιχειρηματίες να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία με τους επενδυτές αποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη συνταγή για την επιτυχία. Οι DRAGONS είναι απρόβλεπτοι καθώς δεν κοιτάνε μόνο τα νούμερα και την ιδέα αλλά και την προσωπικότητα του επιχειρηματία πίσω από αυτά.

To νέο επιχειρηματικό show του ΑΝΤ1 παρακολούθησαν 1.400.000 τηλεθεατές έστω για 1΄ στο σύνολο του κοινού, ενώ το τελευταίο μισάωρο, από τις 22:45 έως και τις 23:15, το «DRAGONS’ DEN GREECE» σημείωσε 20% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Δύο νέες επιχειρήσεις με όραμα και στόχους ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι του 3ου επεισοδίου του «DRAGONS’ DEN GREECE».

Ο επιχειρηματίας Δημήτρης Τσαμπαρλής, δέχτηκε την ίδια οικονομική προσφορά από τον Πολ Ευμορφίδη και τη Λιλή Περγαντά, αλλά με διαφορετικούς «όρους» από τον καθένα. Τελικά προτίμησε τον «ρεαλισμό» της Λιλής Περγαντά από τον «ρομαντισμό» του Πολ Ευμορφίδη όπως είπε, και επέλεξε να φύγει με επένδυση 40.000€ από τη Λιλή Περγαντά έναντι του 2% της εταιρείας του.

Ο Γιάννης Ασλάνης και ο Κάρεν Κοκάμπι, μετά από ένα σκληρό πινγκ πονγκ διαπραγματεύσεων, έφυγαν με μία «win – win» συμφωνία 75.000€ με τη Μαρία Χατζηστεφανή, κερδίζοντας μια συνέταιρο που σίγουρα δεν φοβάται να ρισκάρει.

Oι υπόλοιποι επιχειρηματίες, που παρουσίασαν τις ιδέες τους αναζητώντας έναν δυνατό στρατηγικό συνεργάτη, σίγουρα θα προβληματιστούν για το τι δεν λειτούργησε στην παρουσίασή τους μπροστά στους DRAGONS καθώς, παρότι κάποιοι κέρδισαν το ενδιαφέρον τους και δέχτηκαν προσφορές, δεν κατάφεραν τελικά να καταλήξουν σε συμφωνία με τους επενδυτές.

Οι 5 DRAGONS θα γνωρίσουν νέους επιχειρηματίες στο επόμενο επεισόδιο, την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου στις 21:30, με το καινοτόμο τηλεοπτικό project που δίνει ευκαιρίες, συνεισφέρει στο brain gain και στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα να αποδεικνύει ότι στο «DRAGONS’ DEN GREECE» όλα μπορούν να συμβούν, όπως και στην πραγματική ζωή και τις επιχειρήσεις.

Δείτε τα δύο cases του 3ου επεισοδίου που έκαναν συμφωνία με τους DRAGONS:

Δείτε ολόκληρο το 3ο επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN GREECE» εδώ:

https://www.antenna.gr/watch/1614358/dragons-den-greece-epeisodio-03

«DRAGONS’ DEN GREECE» - Το πιο επιτυχημένο επιχειρηματικό show στον κόσμο έρχεται κάθε Παρασκευή στις 21:30 στον ΑΝΤ1, με οικονομικές προσφορές και επενδύσεις που δεν έχουν ξαναδοθεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση και ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ!

Ειδήσεις σήμερα:

“VINYΛΙΟ”: Πρωτιά για την… αθάνατη Ελληνίδα μάνα

Βία ανηλίκων: 15χρονοι ξυλοκόπησαν συνομήλικό τους

Κερατσίνι: 29χρονος πέθανε ενώ δούλευε