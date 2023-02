Δένδιας από Τζαμάικα: Σημαντικό ότι το Montego Bay αδελφοποιείται με την Σητεία

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι υπάρχουν πολλά κοινά μεταξύ των δύο χωρών.

Για τη σημασία της επίσκεψής του στην Τζαμάικα, την πρώτη επίσημη επίσκεψη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, μίλησε ο Νίκος Δένδιας

Χαρακτηριστικά είπε:

"Κατ’αρχάς, είναι η πρώτη επίσκεψη Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών. Υπό αυτή την έννοια, έχει μια σημασία. Από εκεί και πέρα, είναι στο πλαίσιο της εμβάθυνσης των σχέσεών μας με αυτή τη χώρα. Έχουμε πολλά κοινά, τόσο όσον αφορά την τουριστική βιομηχανία, αλλά όσο και τις γενικές αντιλήψεις μας για το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Πέρα από αυτό, θα ήθελα να πω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι το Montego Bay, δηλαδή η πόλη στην οποία υπογράφηκε η UNCLOS, η Διεθνής Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, αδελφοποιείται με τη Σητεία. Μια ελληνική πόλη στο άκρο της Κρήτης, σε ένα πολύ στρατηγικό σημείο, όπου η ακριβής εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας αποκτά μια εθνική σημασία. Θα ήθελα, λοιπόν, να συγχαρώ το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, τους κατοίκους της Σητείας για αυτή την εξαιρετική επιλογή", πρόσθεσε.

Concluding my 5-day tour, I travelled today to #Jamaica on the 1st visit ever to ???? by a ???? FM. In Kingston, I met with @ISBAHQ, Legal Counsel, Mariana Durney, to discuss issues related to the protection of marine environment & active engagement of women in ISA (1/2). pic.twitter.com/PEDUfDdEXu