Σεισμός στην Τουρκία - Ερτσάν: “200000 άνθρωποι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια” (βίντεο)

Συγκλονίζει ο υπολογισμός των θυμάτων του Τούρκου καθηγητή Γεωφυσικής και Σεισμολογίας Οβγκιούν Αχμέτ Ερτσάν. Τι είπε μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 για την τεράστια καταστροφή.



Συγκλονίζει ο αναβαθμισμένος υπολογισμός των θυμάτων, από τον φονικό σεισμό σε Τουρκία και Συρία, του καθηγητή Γεωφυσικής και Σεισμολογίας Οβγκιούν Αχμέτ Ερτσάν, προς τον οποίο στρέφονται σε κάθε σεισμό τα τουρκικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

«Περιμένουμε ότι περίπου 200.000 άνθρωποι είναι ακόμη κάτω από τα ισοπεδωμένα σπίτια. Είναι πραγματικά μεγάλη καταστροφή. Κι όταν προσπαθήσουν να απομακρύνουν τα ερείπια, τότε θα δούμε την πραγματική εικόνα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Οβγκιούν Αχμέτ Ερτσάν

Βασίζει τους υπολογισμούς του στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των κτιρίων που κατέρρευσαν ήταν πολυκατοικίες, νεόδμητες οι περισσότερες, με μέσο όρο 32 κατοίκους ανά κτίριο. Αλλά και στον μικρό αριθμό σωστικών συνεργείων.

«Εκτιμούμε ότι η Ελλάδα έστειλε σωστικά συνεργεία και στην Τουρκία. Και πραγματικά εκτιμήθηκε πολύ. Κι εργάζονται σε εκείνο το σημείο. Αλλά ο συνολικός αριθμός των σωστικών συνεργείων ήταν περίπου 245 την πρώτη ημέρα, ενώ ο συνολικός αριθμός κτιρίων που ισοπεδώθηκαν ήταν έξι χιλιάδες και τώρα έγιναν 7.500», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Οι άνθρωποι ούρλιαζαν για τις οικογένειές τους. Είναι πραγματικά απίστευτο. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο».

Όπως επισημαίνει ο διάσημος Τούρκος καθηγητής ο τουρκικός αντισεισμικός κανονισμός του 2007 αναθεωρήθηκε το 2017 και είναι αρκετά αυστηρός.

«Έχουμε νέους αντισεισμικούς κανονισμούς και νόμο, αλλά το σημαντικό είναι αν τον εφαρμόζεις σωστά ή όχι», σημειώνει.

Η τρομακτική ισχύς του μεγασεισμού των 7,8 Ρίχτερ μετακίνησε σχεδόν ολόκληρη την Τουρκία, που κτυπήθηκε με ενέργεια εκατοντάδων ατομικών βομβών.

Όπως υποστηρίζει ο Οβγκιούν Αχμέτ Ερτσάν «7,8 είναι περίπου ισοδύναμο με 335 ατομικές βόμβες σε ενέργεια. Είναι τεράστιο. Οπότε υπήρξε μετατόπιση του αριστερού ως προς τον δεξιό άξονα του ρήγματος προς τη Μεσόγειο Θάλασσα από περίπου 3,30 μέτρα έως πέντε μέτρα».

Σύμφωνα με τον Τούρκο καθηγητή, ο σεισμός προκλήθηκε όταν ενώθηκαν δυο μεγάλα ρήγματα στο Καχραμάν Μαράς, το ρήγμα της Ανατολικής Ανατολίας και το ρήγμα της Νεκράς Θάλασσας, που ξεκινάει από την Αιθιοπία και μέσω της Ερυθράς Θάλασσας διασχίζει την Ιορδανία, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ, τον Λίβανο και τη Συρία και καταλήγει στη Νοτιοανατολική Τουρκία. Και δεν έχουμε δει ακόμη, παρά μόνο την κορυφή του παγόβουνου των συνεπειών του, σε ανθρώπινες απώλειες.

