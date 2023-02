Κοινωνία

Αρτέμιδα: Τον μαχαίρωσαν κι άρχισε να τους κυνηγάει αιμόφυρτος (εικόνες)

Ο 22χρονος που μαχαιρώθηκε έξω από μπαρ τα ξημερώματα, προσπάθησε με το αυτοκίνητο του να κυνηγήσει τους δράστες, αλλά έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε φαρμακείο.

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Αστυνομία, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών που μαχαίρωσαν 22χρονο τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αρτέμιδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρία άτομα ήρθαν στα χέρια με έναν 22χρονο θαμώνα του νυχτερινού μαγαζιού, όταν ξαφνικά ένας εξ αυτών έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τον νεαρό, ο οποίος έπεσε αιμόφυρτος.

Οι τρεις δράστες επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και τράπηκαν σε φυγή. Τότε ο τραυματίας τους καταδίωξε με το δικό του όχημα, μέχρι που έχασε τον έλεγχο του και προσέκρουσε σε φαρμακείο, καθώς ένα άλλο όχημα πήγε κατά πάνω του

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

