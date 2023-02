Αθλητικά

Premier League: Νέο στραβοπάτημα για την Τσέλσι

Οι Λονδρέζοι μπορεί να αναδείχθηκαν «πρωταθλητές χειμώνα» στις μεταγραφές, αλλά αγωνιστικά δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι.

Νέα απώλεια βαθμών είχε η Τσέλσι στην Premier League, αυτή τη φορά στην έδρα της Γουέστ Χαμ (1-1) στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής του αγγλικού πρωταθλήματος.

Κοντεύει πια 4 μήνες χωρίς «διπλό» η ομάδα του Λονδίνου, καθώς τη τελευταία φορά που πανηγύρισε μακριά από το Στάμφορντ Μπριτζ ήταν στις 16 Οκτωβρίου (4 ισοπαλίες, 3 ήττες), ενώ για πρώτη φορά την τελευταία 12ετία μετρά 8 ματς εκτός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις χωρίς «τρίποντο».

Απέναντι στη Γουέστ Χαμ, η οποία παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης κι ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία, μένοντας για 3η σερί αγωνιστική αήττητη (μία νίκη, δύο ισοπαλίες, για πρώτη φορά από τα μέσα Οκτωβρίου), οι «μπλε» προηγήθηκαν με τον Ζοάο Φέλιξ στο 16΄, αλλά η «απάντηση» των «σφυριών» ήταν άμεση με τον Έμερσον (28΄).

Με τον 5ο βαθμό στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, η Γουέστ Χαμ πήρε νέα βαθμολογική ανάσα, σε αντίθεση με την Τσέλσι, η οποία μπορεί να έκανε πολλές μεταγραφές κατά τη χειμερινή περίοδο, αλλά έτσι όπως πάει πολύ δύσκολα θα βγει στην Ευρώπη.

Στο 89΄, οι γηπεδούχοι σκόραραν με τον Σούτσεκ, αλλά μετά την εξέταση της φάσης από το VAR διαπιστώθηκε ότι στην αρχή αυτής, ο Ράις βρισκόταν σε θέση οφσάιντ.

Η Τσέλσι διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι στις καθυστερήσεις (χέρι του Σούτσεκ), παρ΄ όλα αυτά ο διαιτητής δεν κλήθηκε καν από το VAR για να «τσεκάρει» τη φάση.

