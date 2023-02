Πολιτική

ΗΠΑ: Ο σεισμός στην Τουρκία μπορεί να αλλάξει τις σχέσεις της με την Ελλάδα

Τι είπε για την «διπλωματία των σεισμών» και το πώς μπορεί να επηρεαστούν οι τουρκικές εκλογές, κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης, μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1.

«O καταστρεπτικός σεισμός στην Τουρκία θα μπορούσε για την Ουάσιγκτον να αποδειχθεί ένας καταλυτικός παράγοντας και να αλλάξει το κλίμα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ώστε οι δυο χώρες να βαδίσουν το επόμενο διάστημα σε πιο ήρεμα νερά, με ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας», σύμφωνα με Αμερικανό διπλωμάτη, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας.

Αμερικάνος διπλωμάτης που μίλησε στον ΑΝΤ1 υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, εξήρε την στάση του Έλληνα πρωθυπουργού και του ελληνικού λαού για τον τρόπο που αντέδρασαν σ' αυτή τη μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή

Όπως τόνισε, υπάρχει μια προϊστορία στην. διπλωματία των σεισμών και θεωρεί ότι αυτό που έκανε η ελληνική κυβέρνηση ήταν το σωστό, όχι μόνο σε επίπεδο διπλωματικών σχέσεων αλλά και ως θέμα αρχής. Εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των σχέσεων των δυο χωρών καθώς θεωρεί ότι η αντίδραση της Ελλάδας μπορεί να αλλάξει το αφήγημα ενώ υπογράμμισε ότι αυτό το τραγικό γεγονός ελπίζει να αλλάξει και τον τόνο στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις καθώς και εκεί τα προβλήματα είναι μεγάλα και δυσεπίλυτα.

Τα State Department δεν έχει ακόμα ξεκάθαρη εικόνα για πως ο σεισμός θα επηρεάσει τις τουρκικές εκλογές τις οποίες ο ανώτατος αξιωματούχος χαρακτήρισε ως τις πιο σημαντικές στην ιστορία της χώρας. Η αμερικανική διπλωματία ελπίζει ότι θα ακολουθηθεί η δημοκρατική εκλογική διαδικασία καθώς σύμφωνα με τον τουρκικό νόμο μόνο η επίκληση ενός πόλεμου μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία των εκλογών αφήνοντας να αιωρείται ,εμμέσως πλην σαφώς, τον προβληματισμό και την ανησυχία της για το τι θα αποφασίσει τελικά ο Τούρκος πρόεδρος.

