Σεισμός στην Τουρκία: Δεκάδες συλλήψεις ατόμων από τον κατασκευαστικό κλάδο

Η ολική κατάρρευση των κτιρίων, η οποία προδίδει την κακή κατασκευή τους και δεν άφησε στους ενοίκους τους ουσιαστικά καμία ευκαιρία.

Δώδεκα άτομα που προέρχονται από τον κατασκευαστικό κλάδο συνελήφθησαν στην Τουρκία μετά την κατάρρευση χιλιάδων κτιρίων στα νότια της χώρας έπειτα από τον σεισμό της Δευτέρας, μετέδωσαν το Σάββατο τοπικά μέσα ενημέρωσης

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας επιχειρηματίας από την επαρχία Γκαζιαντέπ και έντεκα άτομα από την επαρχία Σανλιούρφα, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο DHA.

Η ολική κατάρρευση των κτιρίων, η οποία προδίδει την κακή κατασκευή τους και δεν άφησε στους ενοίκους τους ουσιαστικά καμία ευκαιρία, προκαλεί οργή στη χώρα όπου περί τους 22.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 80.000 έχουν τραυματιστεί.

Αναμένονται περισσότερες συλλήψεις αφού ο εισαγγελέας του Ντιγιάρμπακιρ, μιας από τις δέκα επαρχίες που επλήγησαν από την καταστροφή, ανακοίνωσε σήμερα ότι είχε εκδώσει 29 εντάλματα σύλληψης, αναφέρει το επίσημο πρακτορείο Anadolu.

Σύμφωνα με αυτή την πηγή, ένας από τους συλληφθέντες είναι ένας επιχειρηματίας που έχτισε κτίρια στο Γκαζιαντέπ και συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη.

Αρκετές έρευνες έχουν ξεκινήσει από εισαγγελείς σε πληγείσες επαρχίες όπως η Καχραμάνμαράς, όπου η πόλη Πάζαρτζικ βρέθηκε στο επίκεντρο του σεισμού.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Τουρκίας έδωσε εντολή στους εισαγγελείς των δέκα επαρχιών να ανοίξουν "γραφεία διερεύνησης εγκλημάτων που σχετίζονται με το σεισμό".

Την Παρασκευή, η αστυνομία συνέλαβε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης έναν επιχειρηματία από την επαρχία Χατάι, του οποίου η πολυτελής κατοικία κατέρρευσε ολοσχερώς καταπλακώνοντας τους ενοίκους της.

