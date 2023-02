Κόσμος

“Qatar Gate”: Ο Ταραμπέλα κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά

Οι κατηγορίες έρχονται αφότου οι βελγικές αρχές συνέλαβαν την Παρασκευή τον Ταραμπέλα, ο οποίος απολογήθηκε το πρωί του Σαββάτου στον ανακριτή.

Για σειρά αδικημάτων κατηγορείται ο Ευρωβουλευτής Μαρκ Ταραμπέλα ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Qatar gate. Ο Βέλγος ευρωβουλευτής Μαρκ Ταραμπέλα κατηγορήθηκε το Σάββατο για διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στην έρευνα που σχετίζεται με το φερόμενο σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο εκπρόσωπος του βελγικού εισαγγελέα επιβεβαίωσε τις κατηγορίες στο POLITICO.

Ο δικηγόρος του Μαξίμ Τόλερ είπε στο POLITICO ότι ο Βέλγος ευρωβουλευτής μεταφέρθηκε στη φυλακή του St. Gilles στις Βρυξέλλες και ότι θα μεταβεί την Πέμπτη σε προανάκριση, κάτι που επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος του Βέλγου εισαγγελέα. Οι κατηγορίες έρχονται αφότου οι βελγικές αρχές συνέλαβαν την Παρασκευή τον Ταραμπέλα, ο οποίος απολογήθηκε το πρωί του Σαββάτου στον ανακριτή.

Ένα χρηματοκιβώτιο του Tarabella σε μια τράπεζα στη Λιέγη ερευνήθηκε από τη βελγική αστυνομία, καθώς και πολλά γραφεία στην πόλη Anthisnes της Βαλλονίας, όπου ο Ταραμπέλα εξακολουθεί να είναι δήμαρχος. Όπως αναφέρει η βελγική Le Soir, στην έρευνα των αρχών φέρεται να προκύπτει ότι ο Ταραμπέλα δωροδοκήθηκε με ποσό από 120.000 έως 140.000 ευρώ για να αμβλύνει τη στάση του σχετικά με το Κατάρ και τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.

Ο Τόλερ είπε ότι «καμία επιδρομή δεν επέτρεψε στις [αρχές] να επιβεβαιώσουν τις κατηγορίες του (Αντόνιο) Παντσέρι» (σ.σ. ο οποίος συνεργάζεται με τις αρχές) και ότι οι ανακριτές χρησιμοποιούν λανθασμένα γεγονότα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει άρει την ασυλία τόσο του Ταραμπέλα όσο και του συναδέλφου του ευρωβουλευτή Αντρέα Κοτσολίνο στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες την πεπερασμένη εβδομάδα, ανοίγοντας το δρόμο για τους Βέλγους ερευνητές να τους ανακρίνουν και να προχωρήσουν στην έρευνα.

Στην ίδια έρευνα, ένας άλλος σοσιαλιστής ευρωβουλευτής, ο Ιταλός Αντρέα Κοτσολίνο, φέρεται να συνελήφθη στην Ιταλία το βράδυ της Παρασκευής. Άνδρες της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας μετέβησαν την Παρασκευή στην κατοικία του, στη Νάπολη, αναφορικά με εμπλοκή του στην πολύκροτη υπόθεση Qatar gate.

Τόσο ο Ταραμπέλα όσο και ο Κοτσολίνο αρνούνται οποιαδήποτε αδικοπραγία.

πηγή: naftemporiki.gr

