Κόσμος

“Qatar Gate”: Οι συνήγοροι του Κοτσολίνο ζητούν να μην εκδοθεί στο Βέλγιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δικηγόροι του Κοτσολίνο υποστήριξαν ότι δεν υφίσταται κίνδυνος απομάκρυνσης του πολιτικού από την Ιταλία.





Κατά την σημερινή διαδικασία επικύρωσης της σύλληψης του Ιταλού ευρωβουλευτή Αντρέα Κοτσολίνο, οι συνήγοροι υπεράσπισής του ζήτησαν απο την ιταλικη δικαιοσύνη να μην δοθεί " πράσινο φως", στην έκδοση του πελάτη τους στο Βέλγιο και να αποφυλακιστεί.

Οι δικηγόροι του Κοτσολίνο υποστήριξαν ότι δεν υφίσταται κίνδυνος απομάκρυνσης του πολιτικού από την Ιταλία, ότι δεν υπάρχουν σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία και τόνισαν, παράλληλα, ότι ο ευρωβουλευτής είχε ζητήσει κάτ' επανάληψη, να καταθέσει ενώπιον των Βέλγων εισαγγελέων, χωρίς να λάβει κάποια απάντηση.

"Είμαι ήσυχος, έχω εμπιστοσύνη στο έργο της δικαιοσύνης", είπε στους δικηγόρους του ο Αντρέα Κοτσολίνο, από τις φυλακές Ποτζιορεάλε της Νάπολης, όπου μεταφέρθηκε χθες βράδυ. Ο Ιταλός κεντροαριστερός ευρωβουλευτής συνελήφθη, χθες, μετά από έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης απο τους Βέλγους εισαγγελεις, με κατηγορίες διαφθοράς, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, στα πλαίσια της υπόθεσης Qatar gate.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορυδαλλός: Το γηροκομείο - “κολαστήριο” σε καραντίνα μετά τις αποκαλύψεις

Θεσσαλονίκη: Ασελγούσε σε βάρος γυναίκας με νοητική υστέρηση

Στο ANT1+ η Γεωργία Καλτσή προχωράει “Στα 4” (εικόνες)