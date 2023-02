Κοινωνία

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: Ευρωπαϊκή Ημέρα Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα για τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 έχει οριστεί η 11η Φεβρουαρίου ώστε κάθε άνθρωπος σε κίνδυνο, να γνωρίζει πως ο αριθμός αυτός μπορεί να σώσει μια ζωή, αφού δημιουργήθηκε για να λειτουργεί όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποτελεί μέλος του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Γραμμής Έκτακτης Ανάγκης (ΕΕΝΑ - European Emergency Number Association) και παράλληλα η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 είναι διασυνδεδεμένες με τον Ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Το 112 συνδέει όσους καλούν, ανάλογα με το περιστατικό έκτακτης ανάγκης που αναφέρεται, στην ανάλογη Αρχή, την Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, τις Γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης του Οργανισμού (1056, 116000) κ.α.

Ένα τηλεφώνημα αρκεί για να σωθεί μια ζωή! Η παρακάτω πραγματική ιστορία, που διαχειρίστηκε Κοινωνικός Λειτουργός του Οργανισμού, αναδεικνύει την τεράστια σημασία του Ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 αλλά και των Γραμμών Υποστήριξης και Βοήθειας του Οργανισμού μας.

Ήταν Κυριακή 06:00 το πρωί, όταν ένα κορίτσι 13 ετών καλεί στο 112 και ζητά να φύγει από το σπίτι του. Οι χειριστές από το 112 συνδέουν το παιδί με την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056. Κοινωνική Λειτουργός του Οργανισμού απαντάει την κλήση και προσπαθεί να καταλάβει τί συμβαίνει στο παιδί και πού βρίσκεται. Η μικρή ανέφερε ότι μένει σε αγροτική περιοχή, ότι οι γονείς της δεν ενδιαφέρονται για εκείνη, επομένως εκείνη ανεβαίνει στα βουνά, τρώει ό, τι βρίσκει και καπνίζει αποτσίγαρα που βρίσκει πεταμένα. Άμεσα κινητοποιούνται οι διαδικασίες για την εύρεση του παιδιού και για την προστασία του. Ωστόσο, το παιδί είχε περπατήσει σε μη κατοικημένη περιοχή και η αστυνομία αδυνατούσε να την εντοπίσει. Μέσω του 112 εντοπίζεται το στίγμα της και άμεσα βρέθηκε κοντά της Κοινωνικός Λειτουργός, που την οδήγησε σε ασφαλές μέρος παρέχοντας της όλη την απαραίτητη φροντίδα.

Ο Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112:

Απαντούν αμέσως ειδικά εκπαιδευμένοι χειριστές σε τρεις γλώσσες στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά

Η κλήση είναι χωρίς χρέωση και μπορεί να γίνει από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο -ακόμη και χωρίς κάρτα SIM

Η κλήση μπορεί να γίνει και από δημόσιους τηλεφωνικούς θαλάμους χωρίς τηλεκάρτα

Λειτουργεί εντός της εμβέλειας οποιουδήποτε δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Αν η περιοχή του συμβάντος δεν καλύπτεται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του ατόμου που καλεί, η κλήση προς το 112 πραγματοποιείται μέσω άλλων δικτύων κινητής τηλεφωνίας που καλύπτουν τη συγκεκριμένη περιοχή -λειτουργία υπηρεσίας εθνικής και διεθνούς περιαγωγής

Η κλήση στο 112 παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού της θέσης του ατόμου που καλεί

Εναλλακτικά, οι πολίτες μπορούν να ειδοποιήσουν το 112 με:

Γραπτό μήνυμα (SMS)

Με MMS

Με φαξ στον αριθμό 11.112,

Με email στο contact@112.gov.gr ή

Μέσω της Μέσω της εφαρμογής του gov.gr, η οποία είναι διαθέσιμη δωρεάν για κινητά τηλέφωνα με iOS και Android.

Στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται σε κάθε μήνυμα και επικοινωνία:

Τι έχει συμβεί; Ποια είναι η έκτακτη ανάγκη;

Πού έχει συμβεί; Ποια είναι η θέση του συμβάντος;

Υπάρχουν τραυματίες;

Περισσότερες πληροφορίες:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Γραφείο Τύπου

Τηλ. 11040

press@hamogelo.gr

