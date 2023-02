Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Κολοσσός Ρόδου: Έκανε τα εύκολα... δύσκολα ο “Δικέφαλος”

Οι γηπεδούχοι πήραν τελικά το ροζ φύλλο αγώνα, αν και στο τέλος παραλίγο να χάσουν μια διαφορά 26 πόντων που είχαν πάρει στα μισά της τρίτης περιόδου.

Διατηρώντας την ψυχραιμία του το φινάλε, ο ΠΑΟΚ επικράτησε σήμερα (11/2), του Κολοσσού, με 89-82, στο PAOK Sports Arena, για τη 16η αγωνιστική της Basket League, σε ένα ματς που βρέθηκε να προηγείται μέχρι και με 26 πόντους, στα μισά της τρίτης περιόδου.

Ο «Δικέφαλος» τελείωσε το ματς με 11/32 τρίποντα (9/18 στο ημίχρονο), έχοντας κορυφαίους στο παρκέ τους Γιανίκ Φράνκε (21π., 8 ριμπ., 3 ασ., 2 κλ.), Τάιλερ Πόλεϊ (15π., με 4/6 τριπ.), Τζέιλεν Χαντς (14π., 4 ασ.). Πάλεψαν περισσότερο για τον Κολοσσό οι Κρίστοφερ Κόφεϊ (20π., 15 ριμπ), Γιανγκ Τζέιμς (16π., με 5/6 τρίποντα).

Ολιγόλεπτη διακοπή υπήρξε στο παιχνίδι στο 29’, με το σκορ στο 67-48 για τον ΠΑΟΚ, όταν μετά από μια αμφιλεγόμενη φάση σε επίθεση του Κολοσσού, ο Αρης Λυκογιάννης ζήτησε challenge (στο οποίο δε δικαιώθηκε) και στην πορεία οι διαιτητές ζήτησαν την απομάκρυνση φιλάθλου από θέση που είχε περιμετρικά του γηπέδου. Γεγονός που έγινε με τη συνδρομή του προέδρου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θανάση Χατζόπουλου.

Τα δεκάλεπτα: 29-16, 52-33, 67-52, 89-82

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Ταρενίδης, Μαλαμάς

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Φράνκε 21 (2), Ράιλι 3 (1), Μαργαρίτης 9 (1), Σαλούστρος 6 (1), Ρένφρο 8, Τσιακμάς, Χαντς 14 (1), Πόλεϊ 15 (4), Σλαφτσάκης 7, Σάιμπερτ 5 (1), Κακλαμανάκης 1, Καμπερίδης.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Χρυσικόπουλος, Ντίξον 12 (4), Χατζηδάκης 11, Κατσίβελης 5 (1), Γιαννόπουλος 11 (3), Σμιθ 6, Σταρκς 1, Μορέιρα, Τζέιμς 16 (5), Κόφεϊ 20.

