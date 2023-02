Αθλητικά

Τουρνουά Λίντς: Η Σάκκαρη αποκλείστηκε στον ημιτελικό

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε για πρώτη φορά από την Πέτρα Μάρτιτς και έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει τον δεύτερο τίτλο της καριέρας της στο Tour.

Η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο τουρνουά του Λιντς σταμάτησε στους ημιτελικούς του αυστριακού τουρνουά και μετά από 3 νίκες χωρίς να χάσει σετ, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον δεύτερο τίτλο της στο Tour μετά από 4 χρόνια (Μαρόκο 2019).

«Υπεύθυνη» γι΄ αυτό ήταν η Πέτρα Μάρτιτς (Nο6 του ταμπλό), η οποία νίκησε με ανατροπή, 2-1 (6-3, 3-6, 4-6) την Σάκκαρη και πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό της Κυριακής (12/02), όπου είχε ήδη προκριθεί η Ρωσίδα Αναστασία Ποταπόβα, μετά την επικράτησή της με 2-1 επί της Μαρκέτα Βοντρούσοβα.

Μετά από δύο νίκες επί της Μάρτιτς, η τελευταία λίγες εβδομάδες πριν στο United Cup της Αυστραλίας και η πρώτη στον 3ο προκριματικό γύρο του US Open 2015, η 27χρονη πρωταθλήτρια δεν κατάφερε να κάνει το 3Χ3, καθώς η Κροάτισσα μετά από 2 ώρες και 32 λεπτά ήταν εκείνη που πανηγύρισε.

Οι δύο τενίστριες «βάδιζαν»... χέρι-χέρι στο πρώτο σετ μέχρι το 6ο game (3-3). Η Σάκκαρη διατήρησε το σερβίς της και προηγήθηκε (4-3), για να κάνει break στη συνέχεια και να φτάσει στο 5-3. Δεν έχασε την ευκαιρία που της παρουσιάστηκε και με 6-3 έκανε το 1-0.

Τα πράγματα άλλαξαν στο δεύτερο σετ με την 27χρονη πρωταθλήτρια να υπερασπίζεται μόλις μία φορά το σερβίς της και παρότι έκανε δύο break, η Μάρτιτς είχε ήδη ξεφύγει με 4-0 και 5-1 για να ισοφαρίσει σε 1-1 (6-3).

Ντέρμπι μέχρι το 8ο game ήταν το τρίτο σετ, όπου οι δύο αθλήτριες κρατούσαν εύκολα ή δύσκολα το σερβίς τους. Στο 9ο, όμως, η Μάρτιτς έφτασε στο break, προηγήθηκε με 5-4 και δεν είχε κανένα πρόβλημα να κλείσει το σετ και να πάρει τη μεγάλη νίκη και το δεύτερο «εισιτήριο» για τον καταληκτικό αγώνα της Κυριακής (15:00).

