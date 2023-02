Αθλητικά

Καρδίτσα – Περιστέρι: Βαθμολογική… ανάσα για τους γηπεδούχους

Με πρωταγωνιστή στο φινάλε τον Σαγίντ Πρίτζετ, οι Θεσσαλοί κατέκτησαν την τρίτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Η Καρδίτσα... έκανε την έκπληξη επικρατώντας του Περιστερίου, με 86-80, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Basket League και πήρε βαθμολογική ανάσα στην προσπάθεια για παραμονή. Ο Σαγίντ Πρίτζετ πέτυχε τους τελευταίους επτά πόντους των Θεσσαλών που είχαν βρεθεί στο -1 (77-78) τρία λεπτά πριν τη λήξη, για ν' απαντήσουν με επιμέρους σκορ 9-2 στον Βασίλη Σπανούλη και στους παίκτες του.

Αυτή ήταν η 3η νίκη της Καρδίτσας στο ελληνικό πρωτάθλημα τόσο στο σύνολο όσο και εντός έδρας, χάρη στην οποία μετρά 19 βαθμούς. Πλήγμα, όμως για την Καρδίτσα αποτελεί ο τραυματισμός του Λαμάρ Πίτερς στο γόνατο, μόλις 2:17 αφού πάτησε στο παρκέ. έπεσε άτσαλα και αποχώρησε υποβασταζόμενος δείχνοντας να πονά πολύ.

Oι Γκάλινατ (24π.), Πρίτζετ (20π.) και Γκαμπρόφσεκ (17π.) ήταν οι τρεις κορυφαίοι της ομάδας του Νίκου Παπανικολόπουλου στο κλειστό γυμναστήριο της Καρδίτσας «Γιάννης Μπουρούσης». Από πλευράς Περιστερίου που υποχώρισε στο 9-7 (25β.) ξεχώρισαν οι Μπίλαν (17π.), Φρανσίσκο (13π.), Ντένμον (13π.) και Χάμερ 11π.

Τα δεκάλεπτα: 16-24, 41-37, 60-67, 86-80

Διαιτητές: Τσαρούχα, Τζιοπάνος, Τηγάνης

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Έβανς 7, Αγραβάνης Γ. 4, Γκιουζέλης 5 (1), Ουέστ 4 (1), Γκάλινατ 24 (3), Πρίτζετ 20 (2), Πίτερς, Αθηναίου 2, Γκαμπρόφσεκ 17 (3), Σαρικόπουλος 3, Πεφάνης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Μπίλαν 17, Φρανσίσκο 13 (3), Ραντάνοφ 11 (1), Ντένμον 13, Κασελάκης 6, Κόουλμαν, Μωραϊτης 9 (1), Χουγκάζ, Χάμερ 11

