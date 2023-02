Πολιτισμός

Πέθανε ο Κάρλος Σάουρα

Μια μεγάλη μορφή του ευρωπαϊκού κινηματογράφου έφυγε από τη ζωή.

Μορφή του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και σκηνοθέτης ταινιών όπως η "Cria cuervos" (Θρέψε κοράκια) του 1975, ο Ισπανός κινηματογραφιστής Κάρλος Σάουρα πέθανε σήμερα σε ηλικία 91 ετών, ανακοίνωσε η ισπανική Ακαδημία Κινηματογράφου.

"Η Ακαδημία κινηματογράφου ανακοινώνει με βαθύτατη λύπη τον θάνατο του Κάρλος Σάουρα, ενός από τους θεμελιωτές κινηματογραφιστές στην ιστορία του ισπανικού κινηματογράφου, που πέθανε σήμερα στο σπίτι του σε ηλικία 91 ετών, έχοντας δίπλα του τους αγαπημένους του", ανακοίνωσε η ακαδημία στο Twitter.

"Η τελευταία του ταινία "Las paredes hablan" (Οι τοίχοι μιλούν), βγήκε στις αίθουσες την Παρασκευή, απόδειξη της ακούραστης δραστηριότητάς του και της αγάπης του για τη δουλειά του έως τις τελευταίες του στιγμές", δήλωσε επίσης.

Ο κινηματογραφιστής επρόκειτο να λάβει ένα τιμητικό Goya κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων του ισπανικού κινηματογράφου που διεξάγεται στη Σεβίλλη. Ασφαλώς ένας φόρος τιμής θα αποδοθεί εκεί στη "μνήμη ενός αναντικατάστατου δημιουργού", πρόσθεσε η Ακαδημία.

