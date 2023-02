Πολιτισμός

Πέθανε ο Χιού Χάντσον

Έγινε διάσημος με το βραβευμένο με Όσκαρ αριστούργημα «Δρόμοι της Φωτιάς».

Έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 86 ετών, ο βρετανός σκηνοθέτης Χιου Χάντσον, ο οποίος έγινε διάσημος με το βραβευμένο με Όσκαρ αριστούργημα «Δρόμοι της Φωτιάς» (Chariots of Fire).

O Χάντσον άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο του Λονδίνου, όπου νοσηλευόταν εξαιτίας πρόσφατης περιπέτειας της υγείας του, ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Προτού ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, ο Χάντσον σκηνοθετούσε τηλεοπτικές διαφημίσεις στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 σκηνοθέτησε ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Φάντζιο, θρυλικό οδηγό αγώνων της Φόρμουλα 1.

Οι «Δρόμοι της Φωτιάς», η ιστορία των βρετανών δρομέων που αγωνίστηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1924, σάρωσε τα Όσκαρ το 1981 - μεταξύ αυτών το βραβείο Καλύτερης Ταινίας και το βραβείο Καλύτερης Μουσικής, την οποία έγραψε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου.

