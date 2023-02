Κόσμος

Γαλλία – συνταξιοδοτικό: Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Αστυνομίας, σχεδόν 1 εκ. Γάλλο διαδήλωσαν κατά της αναμόρφωσης του συνταξιοδοτικού συστήματος.

O τέταρτος γύρος των κινητοποιήσεων κατά της αναμόρφωσης του συνταξιοδοτικού συστήματος ολοκληρώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Γαλλία, όπου τα συνδικάτα διοργάνωσαν διαδηλώσεις σε πάνω από 200 πόλεις, με τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων εργαζόμενων. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν πως περίπου 960.000 Γάλλοι έλαβαν μέρος στις διαδηλώσεις, που λίγο πολύ ήταν ειρηνικές, με εξαίρεση κάποια μεμονωμένα επεισόδια στο Παρίσι, στη Νάντη και στη Ρενς, ενώ οι διοργανωτές εκτιμούν πως οι διαδηλωτές ξεπέρασαν τα 2,5 εκατομμύρια.

Ο πέμπτος γύρος έχει ήδη προγραμματιστεί για την ερχόμενη Πέμπτη και θα συνοδευτεί από απεργιακές κινητοποιήσεις, ενώ ο έκτος προβλέπεται για τις αρχές Μαρτίου με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους, κυρίως από τον χώρο των αριστερών συνδικάτων, να κάνουν λόγο για κυλιόμενες γενικές απεργίες.

Έως τότε θα συνεχίζεται η διαβούλευση στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, όπου τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση εκτιμούν πως είναι εφικτή η διαμόρφωση πλειοψηφίας, υπέρ της αναμόρφωσης η πρώτη, κατά της αναμόρφωσης η δεύτερη.

Εν προκειμένω τα πάντα εξαρτώνται από το πώς θα συμπεριφερθούν οι βουλευτές των Ρεπουμπλικάνων, δηλαδή της κεντροδεξιάς, που κατά το παρελθόν είχαν ταχθεί υπέρ της αναμόρφωσης του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας, αρχής γενομένης από την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των Γάλλων από τα 62 χρόνια που είναι σήμερα στα 64 χρόνια.

Προς το παρόν η κοινοβουλευτική διαβούλευση βρίσκεται στο στάδιο της προτεινόμενης από την κυβέρνηση ενοποίησης πολλών ασφαλιστικών ταμείων, όπου σαφώς κατά έχουν ταχθεί τόσο η ακροδεξιά, όσο και η αριστερά. Η κοινοβουλευτική διαδικασία εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί στις αρχές Μαρτίου.

