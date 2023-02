Αθλητικά

ΑΕΚ – Λαύριο: Η έκπληξη της αγωνιστικής στα Άνω Λιόσια

Οι φιλοξενούμενοι έριξαν στο καναβάτσο τον «Δικέφαλο» κατακτώντας την πρώτη τους εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα.

Την πρώτη εκτός έδρας νίκη του και τρίτη στο σύνολο πανηγύρισε το Λαύριο, επικρατώντας με 95-81 της ΑΕΚ, στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Basket League. Οι παίκτες του Χρήστου Σερέλη, μετά το 36-42 του ημιχρόνου, μπήκαν αποφασισμένοι και με ηγέτες τους Κόουλ και Γκρέι σ' εκείνο το διάστημα «έχτισαν» διαφορά 17 πόντων (36-53).

Πρώτος σκόρερ των νικητών αναδείχτηκε ο Κόουλ με 23, ενώ 19 πόντους πρόσθεσε ο Ζάρας και 17 ο Κουζέλογλου. Το Λαύριο έφτασε τους 18 βαθμούς σε 15 αναμετρήσεις (3-12) και παραμένει στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Οι φιλοξενούμενοι είχαν 21/29 βολές έναντι 8/13 της ΑΕΚ, ενώ πέτυχαν και 12 τρίποντα σε 29 προσπάθειες πίσω από τη γραμμή των 6.75. Στον αντίποδα, η ΑΕΚ που πλέον μετρά 25 βαθμούς (9-7), είχε κορυφαίους τους Ουίλιαμς (17π.) και Γιάνκοβιτς (15π.).

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 36-42, 56-67, 81-95

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Κατραχούρας, Κωνσταντινίδου

ΑΕΚ (Ηλίας Καντζούρης): Φρέιζιερ, Ξανθόπουλος 8 (2), ΜακΓκριφ 4, Γιάνκοβιτς 15 (2), Μίτσελ 11, Πετρόπουλος 2, Φλιώνης 4, Μάιλς 10 (3), Γόντικας 7, Παπαδάκης 3 (1), Ουίλιαμς 17 (1)

ΛΑΥΡΙΟ (Χρήστος Σερέλης): Γκρέι 5 (1), Φλαγκ 12, Κόουλ 23 (3), Νικολαϊδης 4, Λάνγκεβαϊν, Ζάρας 19 (4), Κολοβέρος 13 (1), Κουζέλογλου 17 (3), Γερομίχαλος 2

