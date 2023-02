Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα – Ιωνικός: ‘Άντεξαν στην πίεση των γηπεδούχων οι Νικαιώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αήττητος με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο του παραμένει ο Ιωνικός. Σοβαρός τραυματισμός για τον Παυλίδη.

Αήττητος με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο του παραμένει ο Ιωνικός, που απόψε απέσπασε ισοπαλία 0-0 από τον ΠΑΣ Γιάννινα στους «Ζωσιμάδες», στο εναρκτήριο παιχνίδι της 22ης αγωνιστικής της Super League. Μετά τις δύο σερί νίκες επί της Λαμίας και του Άρη, οι Νικαιώτες πρόσθεσαν άλλον ένα βαθμό, που μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος στη μάχη της παραμονής, παρότι αγωνίζονταν με δέκα παίκτες από το 66΄, λόγω αποβολής του Ρομαό. Μελανό σημείο της αναμέτρησης, ο σοβαρός τραυματισμός του Γιώργου Παμλίδη, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους.

Στο μεγαλύτερο μέρος του α΄ ημιχρόνου το παιχνίδι δεν είχε καλό ρυθμό, με τις καλές φάσεις να είναι ελάχιστες. Ενα σουτ του Μορέιρα στο 10΄ από δύσκολη θέση κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων και η κεφαλιά του Μάντζη στο 13΄ ήταν άστοχη, με τον ΠΑΣ Γιάννινα να «αγγίζει» το γκολ στο 42΄, όταν το σουτ του Μπάλαν σταμάτησε στο δοκάρι του Χουτεσιώτη. Αμέσως μετά ο Παμλίδης, ύστερα από προσπάθεια για κεφαλιά, πρσογειώθηκε άσχημα στον αγωνιστικό χώρο, τραυματίστηκε στο πόδι και αποχώρησε με φορείο, με τους ανθρώπους του «Άιαξ» να εκφράζουν φόβους ότι έχει υποστεί κάταγμα.

Το β΄ ημίχρονο ξεκίνησε με μεγάλη ευκαιρία για τον Ιωνικό, όταν η κοντινή κεφαλιά του Καμπράλ μετά από σέντρα του Μύγα κατέληξε στα χέρια του Σούλη. Στο 59΄ ο Μπάλαν έχασε το... άχαστο, μετά από γύρισμα του Πήλιου, καθώς «κατάφερε» να αστοχήσει εξ επαφής προ κενής εστίας, για να ακολουθήσει στο 66΄ η αποβολή του Ρομαό, που είδε δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε διάστημα πέντε λεπτών.

Παίζοντας με αριθμητικό πλεονέκτημα, ο ΠΑΣ Γιάννινα πίεσε για να βρει το γκολ της νίκης και στο 74΄ ο Μορέιρα έπιασε ένα πολύ ωραίο φαλτσαριστό σουτ έξω από την περιοχή, στέλνοντας τη μπάλα να περάσει δίπλα από την εστία. Ο Θανάσης Στάικος επιστράτευσε στα τελευταία λεπτά και τον Λεό Μπατίστ, που επέστρεψε μετά από πολύμηνη απουσία, αλλά το 0-0 έμεινε ως το τέλος, καθώς ο Χουτεσιώτης εξουδετέρωσε στο 90΄ το δυνατό σουτ του Μπακαδήμα και στην τελευταία φάση του αγώνα το πλασέ του Τζίμα βρήκε στη ρίζα του δοκαριού και έφυγε άουτ.

Διαιτητής: Μανούχος (Αργολίδας)

Κίτρινες: Τζίνο - Ρομαό

Κόκκινη: Ρομαό (66΄, 2η κίτρινη)

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Σούλης, Σορία, Πήλιος, Καραχάλιος, Μορέιρα (86΄ Λεό Μπατίστ), Παμλίδης (45΄ Αλ. Λώλης), Εραμούσπε, Ριένστρα (55΄ Νίνης), Τζίνο (86΄ Τζίμας), Μπακαδήμας, Μπάλαν

ΙΩΝΙΚΟΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Χουτεσιώτης, Τσιγκρίνσκι, Ρουμπουλάκου, Μύγας, Ρομαό, Λοβέρα (68΄ Αντούνες), Σάκιτς, Φαντιγκά (46΄ Καμπράλ), Κάνιας, Σεμπά, Μάντζης (74΄ Μάνος / 90΄+ Μπουένα)

Ειδήσεις σήμερα:

Κορυδαλλός: Το γηροκομείο - “κολαστήριο” σε καραντίνα μετά τις αποκαλύψεις

Θεσσαλονίκη: Ασελγούσε σε βάρος γυναίκας με νοητική υστέρηση

Σεισμός στην Τουρκία: Συγκλονίζει η επιχείρηση διάσωσης 24χρονης αθλήτριας - Έδωσε στίγμα από τα συντρίμμια (βίντεο)