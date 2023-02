Κοινωνία

Πατησίων: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας.



Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το κτήριο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πατησίων και Σατωβριάνδου.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 18 Πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της Πατησίων και Σατωβριάνδου στην Αθήνα. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 12, 2023

Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πατησίων, από το ύψος της Βερανζέρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

