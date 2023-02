Πολιτική

ΝΑΤΟ: Ο Στόλτενμπεργκ δεν θέλει “παράταση της θητείας του”

Τι γράφει η γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag, επικαλούμενη ανώνυμες διπλωματικές πηγές. Τι δήλωσε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ.



Το ΝΑΤΟ θα παρατείνει εκ νέου τη θητεία του γενικού γραμματέα Γενς Στόλτενμπεργκ, ανέφερε σήμερα η γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag, επικαλούμενη ανώνυμες διπλωματικές πηγές, αν και εκπρόσωπος της Συμμαχίας το διέψευσε.

Τα μέλη του ΝΑΤΟ θα παρατείνουν τη θητεία του Στόλτενμπεργκ ως τον Απρίλιο του 2024 λόγω των «εξαιρετικών επιτευγμάτων του» και προκειμένου να διασφαλίσουν τη σταθερότητα της στρατιωτικής συμμαχίας καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, επεσήμανε η εφημερίδα.

Μεταξύ των 30 χωρών μελών υπάρχει άτυπη συμφωνία ότι ο Στόλτενμπεργκ θα πρέπει να παραμείνει στη θέση και μετά το τέλος της θητείας του, στις 30 Σεπτεμβρίου, σημείωσε η Welt am Sonntag, ενώ πρόσθεσε ότι η επίσημη απόφαση θα ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Ωστόσο η Οάνα Λουνγκέσκου, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, απάντησε ότι ο γενικός γραμματέας δεν επιδιώκει να παραταθεί η θητεία του και θα αποχωρήσει από τη θέση το φθινόπωρο.

«Η θητεία του γενικού γραμματέα Γενς Στόλτενμπεργκ έχει παραταθεί τρεις φορές και υπηρετεί συνολικά σχεδόν εννέα χρόνια», εξήγησε η Λουνγκέσκου. «Η θητεία του γενικού γραμματέα φτάνει στο τέλος της τον Οκτώβριο φέτος και δεν έχει καμία πρόθεση να ζητήσει την παράτασή της», πρόσθεσε.

Η θητεία του είχε παραταθεί πέρυσι τον Μάρτιο ως τον Σεπτέμβριο του 2023, λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Στόλτενμπεργκ έχει διατελέσει επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος της Νορβηγίας και πρωθυπουργός της χώρας από το 2000 ως το 2001 και από το 2005 ως το 2013. Επίσης έχει υπάρξει υπουργός Οικονομικών και Ενέργειας.

Η Welt επεσήμανε ότι οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ θέλουν να δώσουν στον Στόλτενμπεργκ την ευκαιρία να προεδρεύσει της συνόδου κορυφής της Συμμαχίας για την 75η επέτειο από την ίδρυσή της, η οποία θα διεξαχθεί τον Απρίλιο του 2024 στην Ουάσινγκτον.

Την ίδια περίοδο θα μπορεί να αναλάβει την προεδρία της Παγκόσμιας Τράπεζας, καθώς λήγει η θητεία του Ντέιβιντ Μάλπας.

Προς το παρόν δεν έχει ληφθεί απόφαση για τον διάδοχο του Στόλτενμπεργκ στο ΝΑΤΟ, αλλά ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο Βρετανός υπουργός Άμυνας είναι μεταξύ των υποψηφίων.

