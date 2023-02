Οικονομία

Κακοκαιρία - Τρένα: Ποια δρομολόγια καταργούνται την Κυριακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αλλαγές στα δρομολόγια των τρένων και την Κυριακή λόγω των καιρικών φαινομένων. Η ανακοίνωση της Hellenic Train.

(εικόνα αρχείου)

Η Hellenic Train με ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι λόγω καιρικών φαινομένων και σε συνεννόηση με το Διαχειριστή Υποδομής, την Κυριακή 12/02, καταργούνται και τροποποιούνται τα παρακάτω δρομολόγια:

Η αμαξοστοιχία 1520 (Αθήνα - Λειανοκλάδι) δεν θα πραγματοποιήσει τις σταθμεύσεις Αμφίκλεια - Λιλαία - Μπράλο .

14521 (Λειανοκλάδι - Τιθορέα) με ώρα αναχώρησης 08:30 καταργείται

14522 (Τιθορέα - Λειανοκλάδι) με ώρα αναχώρησης 09:50 καταργείται

Τα τουριστικά δρομολόγια 3800 (Άνω Λεχώνια - Μηλιές) και 3801 (Μηλιές - Άνω Λεχώνια) καταργούνται ολικώς λόγω κατολίσθησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Τουρκία - EMAK: Άκαρπες οι έρευνες για την 24χρονη αθλήτρια

Σεισμός στην Τουρκία: Ο Δένδιας στην Αντιόχεια

Καναδάς: Καταρρίφθηκε “άγνωστο αντικείμενο” που παραβίασε τον εναέριο χώρο