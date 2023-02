Οικονομία

“Qatar Gate”: Σε κατ' οίκον περιορισμό ο Κοτσολίνο

Ο Κοτσολίνο θα μπορεί να μεταβαίνει σε ιδιωτική κλινική για θεραπευτική αγωγή.



Το Εφετείο της Νάπολης έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης του Ιταλού ευρωβουλευτή Αντρέα Κοτσολίνο και αποφάσισε τη μεταφορά του από τις φυλακές της Νάπολης στο διαμέρισμά του, το οποίο βρίσκεται στη μεγαλούπολη του ιταλικού νότου, σε καθεστώς κατ' οίκον περιορισμού.

Παράλληλα, η ιταλική δικαιοσύνη αποφάσισε ότι ο Κοτσολίνο θα μπορεί να μεταβαίνει σε ιδιωτική κλινική για θεραπευτική αγωγή, με ανώτατη χρονική διάρκεια δύο ώρες την ημέρα.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την διαδικασία επικύρωσης της σύλληψης του Ιταλού ευρωβουλευτή Αντρέα Κοτσολίνο, οι συνήγοροι υπεράσπισής του ζήτησαν απο την ιταλικη δικαιοσύνη να μην δοθεί " πράσινο φως", στην έκδοση του πελάτη τους στο Βέλγιο και να αποφυλακιστεί.

Οι δικηγόροι του Κοτσολίνο υποστήριξαν ότι δεν υφίσταται κίνδυνος απομάκρυνσης του πολιτικού από την Ιταλία, ότι δεν υπάρχουν σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία και τόνισαν, παράλληλα, ότι ο ευρωβουλευτής είχε ζητήσει κάτ' επανάληψη, να καταθέσει ενώπιον των Βέλγων εισαγγελέων, χωρίς να λάβει κάποια απάντηση.

