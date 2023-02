Κόσμος

ΗΠΑ: Νεκρός αφροαμερικανός από χτυπήματα αστυνομικών με τέιζερ (βίντεο)

Το βίντεο από το θάνατο του αφροαμερικανού μετά από χτύπημα αστυνομικών με τέιζερ, έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία στο Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας.

Η αστυνομία στο Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει τη βίαιη σύλληψη άοπλου Αφροαμερικανού, ο οποίος πέθανε αφού οι αστυνομικοί τον χτύπησαν επανειλημμένα με τέιζερ.

Στο μονταρισμένο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή από την αστυνομία του Ράλεϊ ακούγεται ο Ντάριλ Τάιρι Ουίλιαμς να φωνάζει στους αστυνομικούς οι οποίοι προσπαθούν να του περάσουν χειροπέδες ότι πάσχει από καρδιολογικά προβλήματα. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 17ης Ιανουαρίου όταν οι αστυνομικοί έκαναν μια «προληπτική περιπολία», όπως τη χαρακτήρισε η επικεφαλής της αστυνομίας του Ράλεϊ Εστέλα Πάτερσον, σε χώρο στάθμευσης εταιρείας στο νοτιοανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Βόρειας Καρολίνας.

Έξι αστυνομικοί έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για το συμβάν, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο. Την προηγούμενη εβδομάδα δικαστήριο της κομητείας Γουέικ έδωσε την άδεια να δημοσιοποιηθεί το βίντεο, στο οποίο περιλαμβάνονται εικόνες από τις κάμερες που φέρουν πάνω τους οι αστυνομικοί, από αυτές που βρίσκονται στα περιπολικά όπως και από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης γειτονικών κτιρίων.

Μία από τις κάμερες που έφεραν πάνω τους οι αστυνομικοί τους δείχνει να πλησιάζουν το σταθμευμένο αυτοκίνητο του Ουίλιαμς, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του οδηγού. Η αστυνομία είδε μέσα στο όχημα αλκοόλ σε ανοικτό μπουκάλι και μαριχουάνα, σύμφωνα με την έκθεση. Ένας από τους αστυνομικούς αποφάσισε να συλλάβει τον Ουίλιαμς όταν εντόπισε ένα διπλωμένο χαρτονόμισμα στην τσέπη του το οποίο φαινόταν να περιέχει «μια λευκή σκόνη».

#Raleigh #NC

*potentially disturbing*

“Raleigh Police released body-camera footage Friday afternoon of the in-custody death of Darryl Williams.”



Suspect was tasered after resisting and running away on foot. pic.twitter.com/gTyF0NanHF — Shane B. Murphy (@shanermurph) February 11, 2023

Στο βίντεο ο Ουίλιαμς και ο άλλος επιβάτης του οχήματος, ο οποίος δεν έχει ταυτοποιηθεί, ακούγονται να ρωτούν τους αστυνομικούς γιατί τους ανακρίνουν και γιατί κάνουν έρευνα στο αυτοκίνητο. Όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον συλλάβουν, ο Ουίλιαμς αντιστέκεται και ακολουθεί πάλη. Ένας από τους αστυνομικούς ακούγεται να απειλεί να χτυπήσει τον Ουίλιαμς με το τέιζερ, αν δεν σταματήσει να αντιστέκεται. Στη συνέχεια το κάνει και ο Ουίλιαμς πέφτει στο έδαφος, δίπλα σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Λίγο αργότερα προσπαθεί να διαφύγει. Το βίντεο, διάρκειας περίπου 13 λεπτών, δείχνει πολλούς αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο και να προσπαθούν να συλλάβουν τον Ουίλιαμς, τον οποίο τελικά ακινητοποιούν στο έδαφος.

«Βάλε τα χέρια σου πίσω από την πλάτη σου, θα σε χτυπήσω με το τέιζερ», ακούγεται να λέει ένας αστυνομικός. Οι αστυνομικοί συνέχισαν να χτυπούν με τα τέιζερ τον Ουίλιαμς, ακόμη και αφού αυτός τους ενημέρωσε ότι πάσχει από καρδιολογικά προβλήματα. Την ώρα που του περνούν χειροπέδες, ο Ουίλιαμς φαίνεται να δυσκολεύεται να αναπνεύσει, ενώ η κατάστασή του μοιάζει να επιδεινώνεται γρήγορα. Οι αστυνομικοί ελέγχουν τον σφυγμό του και καλούν ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να κάνουν καρδιοαναπνευστική ανάνηψη στον Ουίλιαμς όταν συνειδητοποίησαν ότι δεν έχει τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο μετέφερε τον Ουίλιαμς σε τοπικό νοσοκομείο όπου ανακοινώθηκε ο θάνατός του, στις 03:01 τα ξημερώματα, λίγο περισσότερο από μία ώρα αφού οι αστυνομικοί πλησίασαν το όχημά του. Στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν δύο όπλα, μαριχουάνα και «ύποπτες ελεγχόμενες ουσίες». Η μητέρα του Ουίλιαμς επιβεβαίωσε ότι έπασχε από καρδιολογικά προβλήματα. Η οικογένειά του έχει δει το βίντεο, αλλά προς το παρόν δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο. Το γραφείο ερευνών της Βόρειας Καρολίνας και η αστυνομία του Ράλεϊ ερευνούν το περιστατικό.

