Κόσμος

Αφγανιστάν - Ταλιμπάν: “Μπλόκο” στα αμερικανικά ΜΜΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Κέντρο Δημοσιογράφων του Αφγανιστάν (AFJC) τόνισε σε ανακοίνωσή του πως οι Ταλιμπάν οφείλουν να σέβονται τα δικαιώματα των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων.



Οργάνωση δημοσιογράφων του Αφγανιστάν επέκρινε τη de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν διότι απέκλεισε πρόσφατα την πρόσβαση στους ειδησεογραφικούς ιστότοπους Ράδιο Αζάντι και Φωνή της Αμερικής, που χρηματοδοτούνται από την αμερικανική κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για παραβίαση της νομοθεσίας για τα μέσα ενημέρωσης.

Το Κέντρο Δημοσιογράφων του Αφγανιστάν (AFJC) τόνισε σε ανακοίνωσή του πως οι Ταλιμπάν οφείλουν να σέβονται τα δικαιώματα των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων.

Θύμισε πως πριν από δύο μήνες, οι Ταλιμπάν είχαν κλείσει τις συχνότητες στα FM των δύο ραδιοφωνικών σταθμών. Τώρα, οι ιστότοποι των σταθμών «επίσης αποκλείστηκαν ή περιορίστηκε η πρόσβαση σε αυτούς» στο Αφγανιστάν, πρόσθεσε. Η Φωνή της Αμερικής και ο ραδιοφωνικός σταθμός Αζάντι παράγουν περιεχόμενο σε αφγανικές γλώσσες για δυο δεκαετίες. Οι δύο οργανισμοί επιβεβαίωσαν ότι οι ιστότοποί τους αποκλείστηκαν για τους χρήστες του διαδικτύου στο Αφγανιστάν.

Η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τα δύο ΜΜΕ για προκατάληψη εναντίον τους και παραβίαση των δημοσιογραφικών αρχών δεοντολογίας. Κατά το AFJC, τα μισά και πλέον από τα περίπου 600 μέσα ενημέρωσης που ήταν ενεργά στο Αφγανιστάν προτού καταλάβουν ξανά την εξουσία οι Ταλιμπάν, τον Αύγουστο του 2021, έχουν κλείσει, είτε για οικονομικούς λόγους, είτε εξαιτίας περιορισμών που τους επέβαλε το νέο καθεστώς.

Εκατοντάδες δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι σε ΜΜΕ εγκατέλειψαν τη χώρα το ίδιο διάστημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Τουρκία: Άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 149 ώρες στα συντρίμμια

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - ΕΕΣ: Στην Τουρκία η πρώτη μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια (εικόνες)

Βόλος: Θρήνος για την19χρονη που πέθανε στο νοσοκομείο