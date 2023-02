Οικονομία

Πλειστηριασμοί - Σταϊκούρας: Η πρώτη κατοικία προστατεύεται για τα ευάλωτα νοικοκυριά

Τι είπε ο υπουργός Οικονομικών για το θέμα των 120 δόσεων για ρύθμιση οφειλών, τις αυξήσεις στα προϊόντα και τα επιτόκια. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα.



Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα» βρέθηκε καλεσμένος ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και μίλησε για όλα τα «καυτά» θέματα. Έδωσε απαντήσεις για τους πλειστηριασμούς μετά την απόφαση του Άρειου Πάγου και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, αναφέρθηκε στο θέμα των 120 δόσεων για ρύθμιση οφειλών, ενώ μίλησε και για τις αυξήσεις στα προϊόντα.

Σχετικά με το θέμα των πλειστηριασμών ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι αυτοί γίνονταν και τα προηγούμενα χρόνια, σημειώνοντας ότι επί ΣΥΡΙΖΑ έγιναν 30.000 πλειστηριασμοί. Υπογράμμισε ότι για τα ευάλωτα νοικοκυριά προστατεύεται η πρώτη κατοικία.



Ανέφερε ακόμα ότι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ξεκίνησαν το 2017, ενώ σημείωσε ότι δεν πρέπει να καθοδηγούμε τους πολίτες σε εσφαλμένες επιλογές. «Τα θέμα είναι να προστατεύσεις αυτούς που έχουν ανάγκη» τόνισε ο κ. Σταϊκούρας. Ανέφερε ότι ο ΣΥΡΖΑ έλεγε το 2017 ότι αυτοί που σταματάνε τους πλειστηριασμούς θα διώκονται και το 2015 δόθηκε η δυνατότητα στους διαχειριστές δανείων να κάνουν τιτλοποιήσεις.

«Η απόφαση Άρειου Πάγου, απ’ ότι διαβάζω, λέει ότι θα πρέπει να συνεχίσει το ίδιο καθεστώς που ισχύει από το 2015», πρόσθεσε ο κ. Σταϊκούρας και έκανε λόγο για πλαίσιο προστασίας για τα ευάλωτα νοικοκυριά. «Έχουμε στήσει πλέγμα μέτρων ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να βοηθηθούν», ανέφερε και τόνισε ότι «γι’ αυτό κάναμε τον εξωδικαστικό μηχανισμό, προκειμένου να βοηθηθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά».



Ακόμα κάλεσε τις τράπεζες να δουλέψουν περισσότερο τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Όπως είπε αυτή την εβδομάδα έρχεται νομοσχέδιο που θα φέρει βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό και τόνισε ότι όσοι απορρίπτουν τις αιτήσεις θα πρέπει να το αιτιολογούν.

Σχετικά με το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης των νοικοκυριών ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι «έχει δημιουργηθεί ασφαλείς δημοσιονομικός χώρος» και τις επόμενες ημέρες θα συζητηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη το που θα δοθεί αυτή η στήριξη.



Σχετικά με τις 120 δόσεις για ρύθμιση οφειλών και αν υπάρχει κάποιο νέο σχέδιο ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι «αν ο πολίτης πιστεύει ότι υπάρχουν πάντα 120 δόσεις τότε δεν θα πληρώνει κανένας». «Προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη λύση που να δείχνει ότι σεβόμαστε τον πολίτη που τα φέρνει δύσκολα και αυτόν που ξεκίνησέ τώρα να τα φέρνει δύσκολα», τόνισε ο κ. Σταϊκούρας, υπογραμμίζοντας ωστόσο, ότι γίνεται προσπάθεια ώστε «να μην χαλάσει η κουλτούρα πληρωμών».

Αποκάλυψε ότι η πλατφόρμα για τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα θα ανοίξει πριν το Πάσχα, καθώς και ότι οι φορολογικές δηλώσεις θα ανοίξουν πριν τις 25 Μαρτίου. Επίσης, είπε ότι μέχρι 20 Φεβρουαρίου εκτιμά ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα για το market pass, όπου θα δοθούν 650 εκατομμύρια

Σχετικά με τις αντικειμενικές αξίες είπε ότι μπορεί να γίνουν βελτιώσεις, ξεκαθαρίζοντας πάνωτως ότι θα γίνουν οριακές αλλαγές, όπου υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση.

Για τα αυξημένα επιτόκια ο κ Σταϊκούρας εκτίμησε ότι θα έχουμε και νέες αυξήσεις επιτοκίων φέτος.

Μιλώντας για τις ανατιμήσεις στα προϊόντα ο κ Σταϊκούρας ανέφερε πως εκτιμά ότι φέτος ο πληθωρισμός θα είναι στο 5%, άρα όπως είπε θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των τιμών στα προϊόντα. «Για εμάς είναι σημαντικό να συνεχίσει να λειτουργεί σωστά το Καλάθι του νοικοκυριού» σημείωσε.

