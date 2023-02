Οικονομία

Τουρισμός - Κικίλιας: Αύξηση 20% στις προκρατήσεις για το καλοκαίρι

Το 2023, το ισχυρό χαρτί της Κυβέρνησης και της οικονομίας θα είναι ο τουρισμός” τόνισε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας

“Το 2023, το ισχυρό χαρτί της Κυβέρνησης και της οικονομίας θα είναι ο τουρισμός” τόνισε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Open. Όπως ανέφερε, οι προκρατήσεις Ιανουαρίου για το ερχόμενο καλοκαίρι δείχνουν αύξηση τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2019.

“Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι αυτό θα στηρίξει ακόμα περισσότερο την ελληνική οικονομία, τη μέση ελληνική οικογένεια, τον πρωτογενή τομέα, τον εμπορικό κόσμο, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα ξενοδοχεία φυσικά, αλλά κυρίως εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους στον τουρισμό” δήλωσε ο Υπουργός Τουρισμού, σημειώνοντας ότι η επιτυχία του 2022 δεν ήρθε αυτόματα, αντιθέτως ήταν αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού και σκληρής δουλειάς, και το ίδιο θα γίνει και φέτος.

Αναφορικά με τα έργα υποδομής και ανάπτυξης που φέρνει η τουριστική αναβάθμιση της χώρας, ο κ. Κικίλιας είπε ότι θα διατεθούν από το Υπ. Τουρισμού 350 εκ. ευρώ- οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος θα αρχίσουν να βγαίνουν τον άλλο μήνα- για έργα και παρεμβάσεις, όπως διαχείριση στερεών αποβλήτων, υδάτινων πόρων, παρκινγκ, μαρίνες, λιμάνια, αγκυροβόλια, λιμενοβραχίονες, χιονοδρομικά κέντρα, περιπατητικά μονοπάτια, γαστρονομικό τουρισμό, πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες κ.α.

Σχετικά με τις επικείμενες εκλογές, επεσήμανε ότι βρίσκεται στην “πρώτη γραμμή της μάχης” και η Νέα Δημοκρατία είναι μια παράταξη που έχει δείξει αντοχή, συνέπεια στα λεγόμενα της, στις αρχές και στις αξίες της. “ Η Νέα Δημοκρατία άντεξε στον χρόνο- από την ημέρα που γεννήθηκε το 1974 μέχρι και σήμερα- επειδή είναι συνεπής απέναντι στους πολίτες. Σε αυτή την περίοδο διακυβέρνησης διαχειριστήκαμε την πανδημία, το προσφυγικό-μεταναστευτικό, το ενεργειακό και τον πληθωρισμό. Τεράστια προβλήματα και πολύ σοβαρά θέματα. Άρα αξίζουμε την ευκαιρία να προχωρήσουμε αναπτυξιακά στην δεύτερη τετραετία και να αυξήσουμε τους μισθούς των Ελλήνων, τις συντάξεις τους και να τους στηρίξουμε στην επόμενη μέρα” ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

