Γεωργιάδης: Έρχεται σαρακοστιανό και πασχαλινό καλάθι

Ανακοινώνονται 9 επιπλέον κατηγορίες που θα μπουν στο "καλάθι του νοικοκυριού". Πότε θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα για το market pass.



«Μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα για την κάρτα αγορών», ανέφερε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

«Από την ώρα που θα ανοίξει η πλατφόρμα θα μπορείς να κάνεις χρήση της κάρτας. 8.5000.0000 πολίτες δικαιούνται το επίδομα αυτό. Δεν θα αφήσουμε καμία γιαγιά και κανέναν παππού, τους οποίους αγαπάμε και σεβόμαστε, χωρίς να μπορούν να πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης, τονίζοντας: «Το market pass, όπως και το καλάθι, το αντιγράφουν άλλοι ευρωπαίοι. Έχω αύριο στο υπουργείο Ανάπτυξης, πολυμελή αποστολή από άλλη χώρα για να τους εξηγήσουμε πως κάναμε τον νόμο για την αισχροκέρδεια, πως φτιάξαμε το καλάθι και πως δουλεύει, να τους εξηγήσουμε το market pass».

Επίσης, ο υπουργός υπενθύμισε ότι ετοιμάζεται σαρακοστιανό και πασχαλινό καλάθι. «Μέχρι την Τετάρτη θα ανακοινώσουμε τις 9 επιπλέον κατηγορίες που θα μπουν στο καλάθι του νοικοκυριού, μόνιμα. Θα μπουν στο καλάθι όλα αυτά που έχει ζητήσει ο κόσμος. Το καλάθι από τις 51 κατηγορίες που είναι τώρα, θα αυξηθεί στις 60. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούμε να καλύψουμε ανάγκες καταναλωτών που μας το ζητούσαν και θα τις βάλουμε και αυτές μέσα στην περίμετρο της προστασίας. Από την έναρξη της Σαρακοστής θα έχουμε το σαρακοστιανό καλάθι και μόλις θα μπαίνουμε στην Μεγάλη Εβδομάδα θα έχουμε το πασχαλινό καλάθι»,δήλωσε.

«Το 64% των καταναλωτών αγοράζει και ψάχνει προϊόντα από το καλάθι του νοικοκυριού. Το καλάθι του νοικοκυριού έχει αποκτήσει πολύ μεγάλο μερίδιο στην καθημερινή αγορά στα σούπερ μάρκετ. Γιατί όποιος αγοράζει από το καλάθι, κερδίζει λεφτά. Το καλάθι έχει συγκρατήσει πολλές βιομηχανίες από το να κάνουν νέες αυξήσεις, φοβούμενες ότι θα χάσουν πελατεία, και τις έχει οδηγήσει να κάνουν πολλές νέες προσφορές. Αν αθροίσεις το καλάθι και την κάρτα αγορών, το μηνιαίο όφελος για τα ψώνια είναι άνω των 100 ευρώ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

