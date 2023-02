Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Διασώστες απεγκλώβισαν ζώα από τα χαλάσματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα ζώα βρίσκονταν εγκλωβισμένα σε χαλάσματα κτηρίων σε Χατάι και Μαλάτεια.

Ζώα που βρίσκονταν εγκλωβισμένα στα χαλάσματα κτηρίων κατάφεραν να απεγκλωβίσουν οι ειδικές ομάδες διάσωσης, όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την Daily Sabah, οι ομάδες έκτακτης ανάγκης που επιχειρούν στην επαρχία Μαλάτεια, διέσωσαν ένα καναρίνι που βρισκόταν εγκλωβισμένο στα συντρίμμια.

Emergency teams save bird from rubble in Malatya province after massive earthquakes destroy buildings in Turkiye's southeast pic.twitter.com/yWNMXUgpXW — DAILY SABAH (@DailySabah) February 11, 2023



Την ίδια ώρα, στην πόλη Χατάι, στα χέρια των διασωστών βρίσκεται μία γάτα, την οποία κατάφεραν να βγάλουν από τα ερείπια, όπως αναφέρει το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Cat rescued from rubble of collapsed building in quake-hit southern Turkish city of Hatay

?? LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvoAcc pic.twitter.com/acSUU1ewOL — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Τουρκία - EMAK: Άκαρπες οι έρευνες για την 24χρονη αθλήτρια

Σεισμός στην Τουρκία: Ο Δένδιας στην Αντιόχεια

Καναδάς: Καταρρίφθηκε “άγνωστο αντικείμενο” που παραβίασε τον εναέριο χώρο