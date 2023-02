Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Κυριακής

Σημαντικές αποκαλύψεις αλλάζουν τα δεδομένα στις ερωτικές σχέσεις. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Η Κυριακή 12/2, με τη Σελήνη στον Σκορπιό, είναι μια ημέρα περισσότερο εσωστρεφής, στη διάρκεια της οποίας θα προτιμήσουμε την οικεία ατμόσφαιρα του σπιτιού μας και την συντροφιά πολύ δικών μας προσώπων. Η αντίθεση Σελήνης-Ουρανού μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση σε μια οικογενειακή κατάσταση ή την αντιπαράθεση μας με ένα πρόσωπο που θα θελήσει να μας επιβληθεί.

ΚΡΙΟΣ

Παρά τις παρασκηνιακές ενέργειες κάποιων προσώπων στον επαγγελματικό σας χώρο, οι οποίες θα αποκαλυφθούν άμεσα, η σύνοδος Ερμή-Πλούτωνα σας βοηθά να προωθήσετε τις ιδέες και τα σχέδια που έχετε για τα επαγγελματικά σας. Σε αυτό θα έχετε και τη βοήθεια του Ερμή που από το Σάββατο μετακινήθηκε στον Υδροχόο φέρνοντας την εκπλήρωση των στόχων σας ακόμη πιο κοντά! Στην προσωπική σας ζωή δεν θα λείψουν κάποιες αντιπαραθέσεις, κυρίως γιατί το ταίρι σας νοιώθει πως το παραμελείτε. Για όσους είστε αδέσμευτοι, η τάση σας να ρισκάρετε μπορεί να οδηγήσει στην εμπλοκή σας σε μια κρυφή ιστορία.

ΤΑΥΡΟΣ

Από το Σάββατο που ο Ερμής πέρασε στον Υδροχόο, σας δίνετε η δυνατότητα να εξελιχθείτε επαγγελματικά και να προωθήσετε τις ιδέες και τα σχέδια σας. Αν θέλετε να επεκταθείτε και σε κάποιο άλλο αντικείμενο της δουλειάς σας- και έχετε τα κατάλληλα προσόντα- μπορείτε τώρα να το επικοινωνήσετε στα κατάλληλα άτομα. Συναισθηματικά, η επαναστατική σας διάθεση οδηγεί σε συμπεριφορές και επιλογές που ξαφνιάζουν ακόμη και εσάς τους ίδιους. Το διαδικτυακό φλερτ έχει τη γοητεία του και σας κινεί το ενδιαφέρον, αλλά ας είστε προσεκτικοί...

ΔΙΔΥΜΟΙ

Το να θέλετε να ζείτε όμορφα και με κάποιο επίπεδο δεν σημαίνει πως πρέπει να ξεπεράσετε τις οικονομικές αντοχές σας, ελπίζοντας ότι στο μέλλον τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Θα ασχοληθείτε περισσότερο με τα σχέδια και τους στόχους που έχετε για το μέλλον και τις επαγγελματικές σας επιδιώξεις. Παράλληλα θα μπορέσετε να βελτιώσετε τις γνώσεις σας και να αποκτήσετε επιπλέον δεξιότητες, ενώ ευνοείστε σε οτιδήποτε έχει σχέση με το εξωτερικό. Στην ερωτική σας ζωή το Σαββατοκύριακο υπόσχεται παθιασμένες στιγμές, για κάποιους δε από εσάς η επαναφορά ενός προσώπου από το παρελθόν είναι δεδομένη...

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Αποκαλύψεις στο χώρο της εργασίας σας ή σε μια προσωπική σας σχέση θα σας ταράξουν και θα σας αναστατώσουν σημαντικά! Ίσως οδηγηθείτε σε οριστικές ρήξεις και νέες συμμαχίες που θα καθορίσουν την πορεία της ζωής σας. Η μετακίνηση του Ερμή στον Υδροχόο, δίνει ανάσα στις οικονομικές σας υποθέσεις, κυρίως λόγω των νέων ιδεών και ενός διαφορετικού τρόπου προσέγγισης που θα εφαρμόσετε. Συναισθηματικά, εκμεταλλευτείτε την Κυριακή για να συζητήσετε με τον σύντροφο σας κάποια θέματα που σας ενοχλούν και σας απομακρύνουν από κοντά του, χωρίς να αφήνετε την αναίτια ζήλια να θολώνει τη σκέψη σας. Για αρκετούς από τους αδέσμευτους Καρκίνους θα κάνει την εμφάνιση της μια σχέση από το παρελθόν αναστατώνοντας τους.

ΛΕΩΝ

Φροντίστε να είστε τυπικοί στους χρόνους και τις προθεσμίες που σας έχουν οριστεί, και αν χρειαστεί απομακρυνθείτε από κάποιους συναδέλφους που υποσκάπτουν τις προσπάθειες σας. Να είστε σε ετοιμότητα να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν. Από το Σάββατο που ο Ερμής βρίσκεται απέναντί σας και δεν αποκλείεται να δεχθείτε μια ενδιαφέρουσα πρόταση συνεργασίας που θα έχετε τον χρόνο να την εξετάσετε. Και η προσωπική σας ζωή επηρεάζεται θετικά με τη νέα θέση του Ερμή, βοηθώντας μέσα από συζητήσεις που θα κάνετε να λύσετε τυχόν προβλήματα στις σχέσεις σας. Για τους αδέσμευτους Λέοντες, οι ευκαιρίες για καινούργιες γνωριμίες και νέες σχέσεις θα είναι αυξημένες!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Τα οικονομικά σας παρουσιάζουν μια μικρή βελτίωση αυτές τις ημέρες επιτρέποντας σας να προχωρήσετε σε κάποιες αγορές που σχεδιάζατε καιρό. Από το Σάββατο, με τη μετακίνηση του κυβερνήτη σας στο ζώδιο του Υδροχόου, αρχίζει ένα διάστημα που θα έχετε πολλές υποχρεώσεις, τρέξιμο και ευθύνες, χωρίς να λείψουν κάποιες αλλαγές στο περιβάλλον της εργασίας σας. Συναισθηματικά, θα πρέπει να περιορίσετε την τάση σας να ελέγχετε κάθε κίνηση (και σκέψη αν είναι δυνατόν) του συντρόφου σας γιατί τον καταπιέζετε και τον κουράζετε απίστευτα!

ΖΥΓΟΣ

Προστατέψτε το σπίτι και το χώρο σας γενικότερα από “απρόσκλητους επισκέπτες”. Αν είστε σε διαδικασία αναζήτησης/αλλαγής κατοικίας, το Σαββατοκύριακο αυτό θα κινηθείτε περισσότερο και ίσως βρείτε αυτό που ψάχνετε. Επαγγελματικά, η στήριξη που έχετε από συναδέλφους είναι σημαντική και μόνο προς το συμφέρον σας θα είναι να ακολουθήσετε τις συμβουλές ενός πιο έμπειρου από εσάς προσώπου. Η μετακίνηση του Ερμή στο ζώδιο του Υδροχόου επηρεάζει θετικά την προσωπική σας ζωή, με φιλικές συναναστροφές και κοινωνικές επαφές να διευρύνουν τον κύκλο των γνωριμιών αλλά και των θαυμαστών σας!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Επιστρατεύστε το αλάθητο ένστικτο σας για να ανακαλύψετε τι κρύβετε πίσω από τη συμπεριφορά ενός κοντινού σας προσώπου που καιρό τώρα σας έχει προβληματίσει η συμπεριφορά του. Κάντε την έρευνα σας, αλλά μην μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους γιατί διαφορετικά δεν θα αποφύγετε τα σχόλια πίσω από την πλάτη σας. Προσέξτε τις μετακινήσεις και τυχόν βλάβες στο μεταφορικό σας μέσο. Το πέρασμα του Ερμή στον Υδροχόο σας δίνει την ευκαιρία να τακτοποιήσετε κάποια πρακτικά ζητήματα στο χώρο που κατοικείτε αλλά και να ρυθμίσετε υποθέσεις ακίνητης περιουσίας, με τη βοήθεια και τη στήριξη μελών της οικογένειας σας. Συναισθηματικά, οι ημέρες αυτές έχουν πολλές όμορφες στιγμές, με φιλικές επαφές, διασκέδαση, χαρούμενες συναντήσεις και ενδιαφέρουσες γνωριμίες, χωρίς να αποκλείεται η επιστροφή ενός προσώπου από το παρελθόν, αν δεν το αναζητήσετε εσείς πρώτοι…

ΤΟΞΟΤΗΣ

Δεν σταματάτε να σκέφτεστε τρόπους και επενδύσεις που θα βελτιώσουν τα οικονομικά σας, και μοιράζεστε αυτές τις σκέψεις με άτομα που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτούς τους τομείς. Υπάρχει περίπτωση να σας προτείνουν επαγγελματικά κάτι καινούργιο και διαφορετικό που θα πρέπει να το σκεφτείτε πολύ καλά πριν απαντήσετε. Ενδεχομένως να απαιτείται να κάνετε κάποια έκπτωση στις αξίες και τις ηθικές σας αρχές και αυτό είναι πρόβλημα. Η μετακίνηση του Ερμή στον Υδροχόο διευρύνει τους πνευματικούς σας ορίζοντες και σας φέρνει σε επαφή με διαφορετικούς ανθρώπους και νοοτροπίες. Συναισθηματικά, σκεφτείτε μήπως «ξοδεύεστε» υπερβολικά σε πρόσωπα και καταστάσεις που δεν αξίζουν τον κόπο. Σήμερα, Κυριακή, είναι πολύ πιθανό να προκύψει ένα μυστικό ραντεβού με πρόσωπο που γνωρίσατε στο επαγγελματικό σας περιβάλλον.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Αξιοποιείστε τις γνωριμίες και τις επαφές σας για να έχετε τη στήριξη που χρειάζεστε για την πραγματοποίηση ενός επαγγελματικού σας στόχου. Η μετακίνηση του Ερμή στο ζώδιο του Υδροχόου σας βοηθά να κερδίσετε χρήματα πέρα από το σταθερό εισόδημα της εργασίας σας, ίσως και μέσω του εμπορίου. Επιπλέον το διάστημα αυτό μπορείτε να τακτοποιήσετε οικονομικές υποθέσεις και παλαιότερες οφειλές που σας αγχώνουν. Οικονομικές συμφωνίες και διαπραγματεύσεις ευνοούνται επίσης. Στα συναισθηματικά σας δεν έχετε τη διάθεση ούτε να ασχοληθείτε με το ταίρι σας, ούτε να επιδιώξετε μια καινούργια γνωριμία οι αδέσμευτοι, με την διάθεση σας να γίνεται καλύτερη από την Κυριακή που θα ανταποκριθείτε σε μια φιλική πρόσκληση.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Οι τελευταίες ημέρες σας έκαναν αρκετά μελαγχολικούς και εσωστρεφείς, ενώ έρχονται στην επιφάνεια φόβοι και ανασφάλειες. Δημιουργείται επίσης ένα παρασκήνιο και διάφορες συζητήσεις γύρω από το άτομο σας που ακόμη και αν δεν τις μάθετε ποτέ θα επηρεάσουν με κάποιο τρόπο τις εξελίξεις στην εργασία σας. Η έλευση του Ερμή το Σάββατο στο δικό σας ζώδιο, φέρνει μαζί σημαντικές εξελίξεις σε όλους τους τομείς της ζωής σας, καθώς πολλά προβλήματα λύνονται ή δημιουργούνται ανάλογα με τον τρόπο που τα σκεφτόμαστε ή τα προσεγγίζουμε. Επαγγελματικά σχέδια προωθούνται ενώ προκύπτουν επαφές και γνωριμίες που με κάποιο τρόπο θα σας στηρίξουν στο μέλλον. Συναισθηματικά, προσέξτε την ανάγκη σας να κινείστε ανεξάρτητα και χωρίς να αιτιολογείτε τις πράξεις σας γιατί θα γίνει η αιτία σημαντικών διαφωνιών με το ταίρι σας.

ΙΧΘΥΕΣ

Αν και τα κοντινά σας πρόσωπα σας προσπαθούν να σας κάνουν να νιώσετε ασφαλείς με διάφορους τρόπους (της οικονομικής ενίσχυσης συμπεριλαμβανομένης), θα ανακαλύψετε ότι πρόσωπα από τα κοινωνικό ή ακόμη και το φιλικό σας περιβάλλον σας σχολιάζουν αρνητικά και θα νιώσετε να κλονίζετε η εμπιστοσύνη σας στους ανθρώπους. Ακόμη και αν αυτό σας οδηγήσει να απομακρυνθείτε οριστικά από κοντά τους θα πρέπει να το δείτε σαν πρόοδο στη ζωή σας αφού κακόβουλα άτομα και δυσάρεστες συμπεριφορές μόνο αρνητισμό φέρνουν στη ζωή μας. Εξάλλου, με τον Ερμή να κινείται από το Σάββατο στον 12ο οίκο σας, έρχεται απολογισμός των πράξεων και των ενεργειών σας αλλά και επαναξιολόγηση προσώπων και καταστάσεων. Μέχρι τις αρχές Μαρτίου, δεν είναι η περίοδος που μπορείτε να δράσετε, είναι όμως η στιγμή να κάνετε τον προγραμματισμό των μελλοντικών σας κινήσεων και αν χρειαστεί να αλλάξετε κάποια πράγματα. Συναισθηματικά, μην αφήσετε οικογενειακές υποχρεώσεις ή πρακτικά ζητήματα του σπιτιού να επηρεάσουν το χρόνο που περνάτε με το ταίρι σας. Οι αδέσμευτοι, σε σχέση με ένα πρόσωπο που γνωρίσατε πρόσφατα, ακούστε τη διαίσθηση σας και όχι τις παραινέσεις κάποιων τρίτων προσώπων.

Πηγή: bestofyou.gr

