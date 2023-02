Κοινωνία

“Εγκλήματα δρόμου” - ΕΛΑΣ: Είκοσι συλλήψεις σε ειδική επιχείρηση στην Αττική (εικόνες)

Πού πραγματοποιήθηκαν οι επιχειρήσεις και τι εντοπίστηκε σύμφωνα με το αρχηγείο της ΕΛΑΣ.

Σε είκοσι συλλήψεις προχώρησε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, κατά τη διάρκεια νέας ειδικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 9 και 10 Φεβρουαρίου 2023, με σκοπό την αντιμετώπιση των «εγκλημάτων δρόμου», στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το αρχηγείο της ΕΛΑΣ, οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε Άγιο Παντελεήμονα, Παγκράτι, Κυψέλη, Σύνταγμα και Άγιο Δημήτριο, ενώ οι συλλήψεις ήταν για τα εξής αδικήματα:

Δεκαοκτώ αλλοδαποί για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ένας φυγόποινος για καταδικαστικές αποφάσεις συνολικά 41 ετών και 9 μηνών.

Ένα άτομο για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και απείθεια.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, πραγματοποιήθηκε νέα εκτεταμένη διήμερη (9-10 Φεβρουαρίου 2023) επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αντιμετώπιση των «εγκλημάτων δρόμου» (STREET CRIMES) στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε Άγιο Παντελεήμονα, Παγκράτι, Κυψέλη, Άγιο Δημήτριο και Σύνταγμα:

συνελήφθησαν 18 αλλοδαποί κατηγορούμενοι για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών,

συνελήφθη φυγόποινος, με καταδικαστικές αποφάσεις συνολικά 41 ετών και 9 μηνών, ενώ

συνελήφθη ένα ακόμη άτομο για και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και απείθεια.

Πιο αναλυτικά, συνελήφθησαν στην περιοχή της Κυψέλης 2 αλλοδαποί για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της πλαστογραφίας πιστοποιητικών καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

101 διαβατήρια, αμφιβόλου γνησιότητας,

16 κάρτες ασύλου, εκ των οποίων οι 2 καταφανώς πλαστές,

20 άδειες διαμονής, εκ των οποίων οι 12 καταφανώς πλαστές,

7 δελτία αιτούντος διεθνούς προστασίας,

7 άδειες οδήγησης, εκ των οποίων η 1 καταφανώς πλαστή,

3 δελτία ταυτότητας, εκ των οποίων τα 2 πλαστά,

6 ταυτότητες αλλοδαπών Αρχών,

22 διπλώματα οδήγησης αλλοδαπών Αρχών, εκ των οποίων τα 20 καταφανώς πλαστά,

12 πλαστές ταυτότητες αλλοδαπών Αρχών,

9 πλαστές άδειες παραμονής αλλοδαπών Αρχών,

1 δελτίο διαμονής,

3 φωτογραφικές μηχανές,

13 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίων,

φορητός υπολογιστής,

κινητό τηλέφωνο και

πλήθος λοιπών εγγράφων (αποδείξεις χρηματικών συναλλαγών, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, χειρόγραφα έγγραφα)

Σε έτερη επιχείρηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.), σε περιοχή της Αθήνας, συνελήφθησαν 16 αλλοδαποί ομοίως για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της πλαστογραφίας πιστοποιητικών, όπως και του νόμου περί αλλοδαπών.

Από τις έρευνες σε οικίες και σε άλλους χώρους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 δελτία ταυτότητας, εκ των οποίων τα 2 πλαστά,

4 πλαστές ταυτότητες αλλοδαπών Αρχών,

2 πλαστά διαβατήρια,

4 κάρτες ασύλου, εκ των οποίων οι 3 πλαστές,

άδεια διπλώματος και άδεια διαμονής, αλλοδαπών Αρχών,

πλήθος φωτογραφιών τύπου διαβατηρίου και

πλήθος λοιπών εγγράφων, μεταξύ άλλων αποδείξεων χρηματικών συναλλαγών και αποκομμάτων αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Για όλους τους ανωτέρω συλληφθέντες, μετά το πέρας της ποινικής διαδικασίας, θα εφαρμοστεί το μέτρο της διοικητικής απέλασης.

Παράλληλα, στην περιοχή της Νέας Σμύρνης συνελήφθη ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις συνολικής ποινής 41 ετών και 9 μηνών, για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, υγειονομικών και ασφαλιστικών διατάξεων, καθώς και για υπόθεση απάτης.

Επιπλέον, σε περιοχή στο κέντρο της Αθήνας συνελήφθη αλλοδαπός, κατηγορούμενος για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και για απείθεια.

Συγκεκριμένα, το ανωτέρω άτομο εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών να κινείται με ποδήλατο σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας, ενώ όταν τον προσέγγισαν τράπηκε σε φυγή. Από τη διενεργηθείσα έρευνα, εξιχνιάστηκαν 2 περιπτώσεις κλοπής ποδηλάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Τέλος, με σκοπό την καταπολέμηση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, από κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε., πραγματοποιήθηκαν βραδινές ώρες της 10 Φεβρουαρίου 2023 έλεγχοι και σε νυχτερινά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας. Στο πλαίσιο αυτό ελέγχθηκαν συνολικά 33 θαμώνες, χωρίς να προκύψει κάτι αξιόποινο.

