Πλειστηριασμοί - Οικονόμου: Δίνουμε τα “εργαλεία” για να μη χαθεί η πρώτη κατοικία

Τι είπε ο κ. Οικονόμου για την τεράστια βοήθεια της Ελλάδας στον καταστροφικό σεισμό της Τουρκίας - Συρίας.

«Με συνεχείς προσπάθειες, η κυβέρνηση στάθηκε στο πλευρό των πολιτών, η χώρα επέδειξε μια ανθεκτικότητα που πολλοί δεν περίμεναν. Και η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται για όσο διαρκούν οι κρίσεις, σε όλες τις πτυχές του οικονομικού βίου», επεσήμανε σε τηλεοπτική συνέντευξή του στην ΕΡΤ1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

Κάνοντας λόγο για «στοχευμένες στηρίξεις σε πολύ μεγάλα κοινωνικά στρώματα», υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστεί αυτή η πολιτική «η ενδυνάμωση της χώρας σε όλα τα επίπεδα, μια προοπτική η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στην ελληνική κοινωνία να κοιτάζει με περισσότερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία το μέλλον».

Για το θέμα των δανειοληπτών, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να δίνει στους πολίτες εργαλεία «για να μπορούν να αντιμετωπίσουν το ιδιωτικό χρέος, να το μειώσουν, να το ρυθμίσουν και βεβαίως να μη βρεθούν αντιμέτωποι με το έσχατο σημείο που είναι οι πλειστηριασμοί. Κυρίως για τους πιο ευάλωτους και κυρίως για την πρώτη κατοικία».

Επίσης για το θέμα των συνταξιούχων τόνισε πως θα υπάρξουν ανακοινώσεις για εκείνους που δεν κατάφεραν να δουν ενίσχυση στο εισόδημά τους, μιλώντας για «βαριά κληρονομιά του νόμου Κατρούγκαλου». Αναφέρθηκε επίσης στο «Καλάθι του Νοικοκυριού», επισημαίνοντας ότι αν και επιχειρήθηκε από πολλούς να απαξιωθεί, έχει δημιουργήσει μια πραγματικότητα. «Εδώ και 15 εβδομάδες υπάρχει μία ομάδα καταναλωτικών αγαθών, κατά τεκμήριο των απολύτως απαραίτητων για κάθε νοικοκυριό, που οι τιμές τους είναι σταθερές ανεξαρτήτως των αυξομειώσεων που γίνονται τριγύρω. Κάποια πέφτουν, κάποια λίγα ανεβαίνουν και η πλειονότητα είναι σε σταθερές τιμές. Αυτό, δηλαδή, που είπαμε από την αρχή».

Για την ελληνική βοήθεια μετά το σεισμό στην Τουρκία, ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε ότι «Η κουλτούρα μας, η παράδοσή μας, ο ανθρωπισμός μας δεν θα μας επέτρεπε οτιδήποτε άλλο, παρά να σταθούμε στο πλευρό τους πρώτοι, γρήγορα, ως γείτονες και ως χώρα που ξέρουμε να επιδεικνύουμε αυτού του είδους τα αισθήματα αλληλεγγύης. Ο ελληνικός με τον τουρκικό λαό δεν έχει να χωρίσει τίποτα. Το έχουμε πει πολλές φορές και όλη αυτή η ρητορική της τουρκικής ηγεσίας το προηγούμενο διάστημα ήταν απολύτως αδιέξοδη. Τίποτα δεν πρόσθεσε στην Τουρκία. Άλλωστε η χώρα μας έχει ενδυναμώσει πολύ σε όλα τα επίπεδα. Ούτε εκφοβίζεται, ούτε πανικοβάλλεται, ούτε απειλείται. Τώρα είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε τους Τούρκους να αντεπεξέλθουν σε αυτήν την τραγωδία και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες».

Τόνισε ακόμη, αναφορικά με την ένταση που έχει δημιουργηθεί με τους καλλιτέχνες πως η κυβέρνηση δεν την επιδιώκει αλλά καλό είναι «να μιλάμε με συγκεκριμένα γεγονότα και όχι γενικά και αόριστα», επαναλαμβάνοντας πως «δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Είχε βγει το Προεδρικό Διάταγμα και μετά την έκδοσή του το Εθνικό Θέατρο βγάζει μια προκήρυξη για να προσλάβει ηθοποιούς, καλλιτέχνες για μια συγκεκριμένη παράσταση. Η επιλογή που θα έκανε είναι μια επιλογή που βασίζεται σε κριτήρια απολύτως δικά του. Δεν έχει σχέση με το Προεδρικό Διάταγμα».

Ειδικότερα, αναφορικά με τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας που έχει λάβει η κυβέρνηση και τη δέσμευσή της να συνεχιστούν για όσο διαρκούν οι κρίσεις σε όλες τις πτυχές του οικονομικού βίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Οτιδήποτε δυσκολεύει την καθημερινότητα των πολιτών, επιδεινώνει τον οικονομικό τους βίο, προφανώς και προβληματίζει την κυβέρνηση. Στην κοινωνία ζούμε, βλέπουμε, καταλαβαίνουμε ότι η χώρα έρχεται μέσα από μια περίοδο 10ετούς μεγάλης οικονομικής κρίσης με τα μνημόνια, μετά βρεθήκαμε αντιμέτωποι με επάλληλες κρίσεις που και αυτές είχαν τις δικές τους συνέπειες. Παρ' όλα αυτά, με συνεχείς προσπάθειες, η κυβέρνηση στάθηκε στο πλευρό των πολιτών, η χώρα επέδειξε μια ανθεκτικότητα που πολλοί δεν περίμεναν. Και η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται για όσο διαρκούν οι κρίσεις, σε όλες τις πτυχές του οικονομικού βίου. Οι λογαριασμοί της ηλεκτρικής ενέργειας στα σπίτια έχουν φύγει από την ατζέντα της συζήτησης. Καταφέραμε με το μηχανισμό ανάκτησης των υπερεσόδων από τους παρόχους να διαμορφώσουμε τους λογαριασμούς σε επίπεδα που ήταν, ενδεχομένως, και πριν τις αυξήσεις. Στοχευμένες στηρίξεις δόθηκαν σε πολύ μεγάλα κοινωνικά στρώματα. Το επίδομα θέρμανσης έχει μια τεράστια περίμετρο. Στην αγορά, με το "Καλάθι του Νοικοκυριού" και με τις υπόλοιπες ενισχύσεις στους πιο ευάλωτους, καταφέρνουμε και εκεί να βοηθούμε τον κόσμο κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Και σε όλα αυτά έχουμε και μια οικονομία που έβγαλε από τις πλάτες μας οικονομικά βάρη, φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, μείωσε τον ΕΝΦΙΑ κατά 35%. Μια οικονομία που δουλεύει, δίνει δουλειά σε ανθρώπους. Μέσα στη διάρκεια αυτής της πρώτης μας 4ετίας, παρά το γεγονός ότι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με κρίσεις που όμοιές τους ο πλανήτης δεν γνώρισε από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, με μια προσπάθεια η οποία συνεχίζεται, σταθήκαμε στο πλευρό της κοινωνίας και καταφέραμε και να μειώσουμε το αποτύπωμα της κρίσης στον οικονομικό βίο των πολιτών και ταυτόχρονα να ανοίξουμε δρόμους προκοπής για την ελληνική κοινωνία. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Χρειάζεται η συνέχιση αυτής της πολιτικής, η ενδυνάμωση της χώρας σε όλα τα επίπεδα, μια προοπτική η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στην ελληνική κοινωνία να κοιτάζει με περισσότερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία το μέλλον».

Για τους δανειολήπτες

«Θα κάνουμε αυτό που κάνουμε σταθερά το τελευταίο διάστημα. Να δίνουμε στους Έλληνες πολίτες εργαλεία για να μπορούν να αντιμετωπίσουν το ιδιωτικό χρέος, να το μειώσουν, να το ρυθμίσουν και βεβαίως να μη βρεθούν αντιμέτωποι με το έσχατο σημείο που είναι οι πλειστηριασμοί. Κυρίως για τους πιο ευάλωτους και κυρίως για την πρώτη κατοικία. Υπάρχουν εργαλεία τα οποία ο κόσμος μπορεί και πρέπει να τα αξιοποιήσει είτε αυτά αφορούν τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, είτε τις διμερείς ρυθμίσεις. Οι τράπεζες και οι servicers -το έχουν ανακοινώσει- έχουν προχωρήσεις σε ρυθμίσεις και συμφωνίες το τελευταίο διάστημα για 550.000 δανειολήπτες. Ρυθμίστηκε χρέος 27 δισ. ευρώ, χάρη στο πλαίσιο που η κυβέρνηση έχει διαμορφώσει, στις δυνατότητες που η οικονομία δίνει στον κόσμο για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Υπάρχει η δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού, η δυνατότητα να χρηματοδοτεί τις δόσεις των πιο ευάλωτων από 70 ευρώ έως 210 ευρώ προκειμένου να πληρώνει τις δόσεις του και αναστέλλεται η οποιαδήποτε δικαστική εκτέλεση ή οποιοσδήποτε πλειστηριασμός.

Πλειστηριασμοί γίνονταν και επί ΣΥΡΙΖΑ, γίνονταν και πριν την απόφαση του Αρείου Πάγου, πλειστηριασμοί θα γίνονται και μετά την απόφαση. Τα βασικά εργαλεία όμως που διαμόρφωσε αυτή η κυβέρνηση και που δίνουν τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών είναι εδώ, πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Ταυτόχρονα, να διαμορφώσουμε και άλλες δυνατότητες στήριξης της κοινωνίας για να μπορεί να ανταποκρίνεται στην πίεση που δέχεται από την εισαγόμενη ακρίβεια και τις εισαγόμενες κρίσεις. Και έτσι θα προχωρήσουμε.

Είναι υποκρισία και φαρισαϊσμός αυτός που ψήφισε τον νόμο για να μπορούν οι servicers και οι εταιρείες να κάνουν πλειστηριασμούς, νόμο που απλώς επιβεβαίωσε η απόφαση του Αρείου Πάγου, να έρχεται τώρα για να κατακρίνει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ή πολύ περισσότερο την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός που ψήφισε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, που έκανε ιδιώνυμο αδίκημα την παρεμπόδιση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών έρχεται τώρα και καμώνεται πώς είναι περισσότερο κοινωνικά ευαίσθητος από τον οποιοδήποτε για τους ανθρώπους που έχουν βρεθεί σε δυσχερή θέση.

Η λύση για τους ανθρώπους αυτούς δεν είναι να τους κοροϊδεύεις ότι το χρέος τους θα σβηστεί, θα χαριστεί, δεν θα το πληρώσουν ποτέ. Γιατί περίπου αυτή την αντίληψη και την κουλτούρα διαμόρφωσε ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ όλη την προηγούμενη περίοδο. Αλλά να τους δίνεις ουσιαστικά εργαλεία στα χέρια τους, σαν και αυτά που έχουμε διαμορφώσει, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και ταυτόχρονα να κρατήσουν και το σπίτι τους. Κυρίως την πρώτη κατοικία, που όλοι ξέρουμε την ευαισθησία που διέπει- και καλώς διέπει- την ελληνική κοινωνία» είπε ο κ. Οικονόμου.

Για τους συνταξιούχους

«Είναι αλήθεια ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των συνταξιούχων δεν κατάφερε να δει ενίσχυση στο εισόδημά του ή είδε πολύ μικρή ενίσχυση. Είναι η βαριά κληρονομιά του νόμου Κατρούγκαλου. Όμως και για αυτήν την κατηγορία των συμπολιτών μας, νομίζω σύντομα θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Δεν θέλω πριν η Κυβέρνηση σταθμίσει, ζυγίσει σωστά τις δυνατότητες, συγκεκριμενοποιήσει τα μέτρα και βεβαιωθεί για την αποτελεσματικότητά τους, να περιγράφω πράγματα. Εκείνο που με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε και απορρέει από τον τρόπο με τον οποίο έχουμε συμπεριφερθεί σε όλη τη θητεία μας είναι ότι η κυβέρνηση με πλήρη ενσυναίσθηση ξέρει σε ποιες κοινωνικές ομάδες και με ποιο τρόπο πρέπει να σταθεί στο πλευρό τους για να ανταπεξέλθουν στην πίεση που δέχονται. Αυτό για την ώρα αρκεί. Σύντομα θα έχουμε περισσότερα» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για το «Καλάθι του Νοικοκυριού»

«Το "Καλάθι του Νοικοκυριού", το οποίο επιχειρήθηκε από πολλούς να απαξιωθεί, έχει δημιουργήσει μια πραγματικότητα. Εδώ και 15 εβδομάδες υπάρχει μία ομάδα καταναλωτικών αγαθών, κατά τεκμήριο των απολύτως απαραίτητων για κάθε νοικοκυριό, που οι τιμές τους είναι σταθερές ανεξαρτήτως των αυξομειώσεων που γίνονται τριγύρω. Κάποια πέφτουν, κάποια λίγα ανεβαίνουν και η πλειονότητα είναι σε σταθερές τιμές. Αυτό, δηλαδή, που είπαμε από την αρχή. Ότι θέλουμε να διαμορφώσουμε μια προστατευμένη ζώνη στα απολύτως απαραίτητα προϊόντα για τα ελληνικά νοικοκυριά, έτσι ώστε οι τιμές εκεί να μη μεταβάλλονται και να μπορεί ο κόσμος να ανταποκρίνεται. Για 15 εβδομάδες αυτό συμβαίνει. Λειτουργεί θετικά διότι ο ανταγωνισμός οδηγεί και άλλα προϊόντα να διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών. Αναλόγως με τις γιορτές, τις επετειακές ανάγκες που κάθε φορά έχουμε, εμπλουτίζεται το καλάθι αυτό και με μια σειρά από άλλα προϊόντα. Όπως έγινε την περίοδο των Χριστουγέννων, θα γίνει τώρα και για την περίοδο της Σαρακοστής για να έχει ο κόσμος τη δυνατότητα σε ένα επίπεδο τιμών, χαμηλότερο από το γενικότερο μέσο όρο και πάντως σταθερό, να κάνει τις αγορές του και να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του» είπε για το νέο Καλάθι της Σαρακοστής και την ανταπόκριση του νέου μέτρου στους πολίτες.

Για την ελληνική βοήθεια μετά το σεισμό στην Τουρκία

«Το πρώτο που πρέπει να πούμε ότι η χώρα- η ελληνική Πολιτεία, η κυβέρνηση και κυρίως ο ελληνικός λαός από τις πράξεις προσφοράς που γίνονται- χωρίς δεύτερες σκέψεις στέκεται στο πλευρό των γειτόνων μας σε αυτή την τραγωδία, σε αυτήν την καταστροφή που τους βρήκε. Μιλάμε για ανείπωτη τραγωδία με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους, για τεράστια οικονομική καταστροφή. Η κουλτούρα μας, η παράδοσή μας, ο ανθρωπισμός μας δεν θα μας επέτρεπε οτιδήποτε άλλο, παρά να σταθούμε στο πλευρό τους πρώτοι, γρήγορα, ως γείτονες και ως χώρα που ξέρουμε να επιδεικνύουμε αυτού του είδους τα αισθήματα αλληλεγγύης. Ο ελληνικός με τον τουρκικό λαό δεν έχει να χωρίσει τίποτα. Το έχουμε πει πολλές φορές και όλη αυτή η ρητορική της τουρκικής ηγεσίας το προηγούμενο διάστημα ήταν απολύτως αδιέξοδη. Τίποτα δεν πρόσθεσε στην Τουρκία. Άλλωστε η χώρα μας έχει ενδυναμώσει πολύ σε όλα τα επίπεδα. Ούτε εκφοβίζεται, ούτε πανικοβάλλεται, ούτε απειλείται. Τώρα είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε τους Τούρκους να αντεπεξέλθουν σε αυτήν την τραγωδία και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Μακάρι να αντιληφθούν και το αδιέξοδο όλης της προηγούμενης περιόδου, αλλά και να εκτιμήσουν το γεγονός ότι όταν λέμε ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τον τουρκικό λαό, το εννοούμε. Το ενδιαφέρον μας, η αλληλεγγύη μας, τα αισθήματά μας είναι αυθεντικά. Η χώρα δεν επιδιώκει εντάσεις. Από την άλλη είμαστε καθαροί και ειλικρινείς στο ότι η χώρα είναι απολύτως ανυποχώρητη σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την εθνική μας κυριαρχία, που είναι ταυτόσημα με το Διεθνές Δίκαιο.

Επιβεβαιώνεται και στην πράξη ότι όχι απλώς δεν είμαστε εχθροί τους και δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με τους Τούρκους πολίτες. Από την πρώτη στιγμή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σήκωσε το τηλέφωνο, πήρε τον Τούρκο πρόεδρο, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και έδωσε αμέσως τις εντολές βοήθειας. Οι άνδρες της ΕΜΑΚ, του ΕΚΑΒ ήταν οι πρώτοι που έφτασαν εκεί και που δίνουν τον αγώνα ως σωστικά συνεργεία να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα ερείπια. Ό,τι λέμε το εννοούμε. Η ανθρωπιά είναι πάνω από όλα. Όχι με λόγια, αλλά με πράξεις» υπογράμμισε ο Γιάννης Οικονόμου.

Για τους καλλιτέχνες

«Η κυβέρνηση δεν επιδιώκει εντάσεις και αντιπαλότητες. Δεν βάζει κανέναν απέναντι, πολύ περισσότερο τους ανθρώπους του Πολιτισμού, τους οποίους σεβόμαστε για τη διαχρονική τους προσφορά. Όμως, καλό είναι να μιλάμε με συγκεκριμένα γεγονότα και όχι γενικά και αόριστα. Αυτό το Προεδρικό Διάταγμα και αυτές οι διατάξεις δεν αφορούσαν την απασχόληση των καλλιτεχνών με βάση το ταλέντο τους και τις σπουδές που κάνουν. Δεν αφορούσε τη δουλειά των ηθοποιών ως ηθοποιοί, των χορευτών ως χορευτές, των μουσικών ως μουσικοί. Οι προσλήψεις τους σε δημόσιους φορείς σε ό,τι αφορά στις ιδιότητες αυτές διέπονται από τελείως διαφορετικές διαδικασίες. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Είχε βγει το Προεδρικό Διάταγμα και μετά την έκδοσή του το Εθνικό Θέατρο βγάζει μια προκήρυξη για να προσλάβει ηθοποιούς, καλλιτέχνες για μια συγκεκριμένη παράσταση. Η επιλογή που θα έκανε είναι μια επιλογή που βασίζεται σε κριτήρια απολύτως δικά του. Δεν έχει σχέση με το Προεδρικό Διάταγμα» είπε μετά την έντονη αντίδραση των καλλιτεχνών.